Embraer cai mais de 6% após prejuízo crescer 501,1% no 3º tri

As ações da Embraer chegaram a cair mais de 6% nesta terça-feira (12), após a empresa apresentar prejuízo líquido atribuído aos acionistas de 314,4 milhões de reais no terceiro trimestre – 501,1% superior ao déficit registrado no mesmo período do ano passado. Às 13h20, o papel recuava 5,56% e era negociado a 16,81 reais. Na Bolsa de Nova York, onde é comercializado por meio de ADR, o ativo se desvalorizava em ritmo semelhante.

No terceiro trimestre, o Ebtida (lucros antes de juros impostos depreciação e amortização) da fabricante de aviões foi 75 milhões de reais – 83,1% inferior na comparação anual. Segundo a empresa, os custos de separação relacionados à parceria entre a er e a Boeing foram de 138,1 milhões no período, o que pressionou as despesas operacionais da companhia. No ano, os custos de separação já somam 253,5 milhões de reais.

A empresa brasileira acordou em vender 80% da área de fabricação de aeronaves comerciais para a Boeing. No entanto, o acordo vem se arrastando desde o fim de 2018. Isso porque a parceria entre duas gigantes do setor é visto com certa cautela por órgãos antitruste, como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE).

Na segunda-feira, a Comissão Europeia de Concorrência, da União Europeia, suspendeu a análise da joint venture, que deve ser concluída somente em março de 2020, segundo o jornal Valor Econômico.

Em fato relevante divulgado nesta terça, a Embraer informou que “até que tais aprovações sejam obtidas e as demais condições sejam satisfeitas, não há garantias quanto à consumação da Operação ou ao prazo para sua conclusão”. O atraso na conclusão do negócio já tem feito a Embraer revisar os planos para o fim deste ano e para o próximo.

A companhia entregou 17 aviões comerciais e 27 executivos entre julho e setembro deste ano. Para analistas do UBS, as entregas vieram em linha com o esperado, mas as encomendas foram insuficientes. A carteira de pedidos firmes a entregar ficou em 16,2 bilhões de reais no terceiro trimestre, 4% inferior ao trimestre anterior, porém, 19% superior ao mesmo período do ano passado.

Até ontem (11), as ações da Embraer acumulavam perdas de 17,90% no ano, podendo ultrapassar mais de 22%, caso a queda de hoje se confirme. Apesar das recentes baixas, o UBS acredita na valorização do ativo em 12 meses. Analistas do banco cravam 23 dólares como o preço-alvo do papel negociado em Wall Street. Para alcançar o valor, o ativo teria que se valorizar cerca de 40%.