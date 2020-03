Em vídeo, criador do Touro de Ouro diz como domar volatilidade do Ibovespa

O economista Pablo Spyer trabalha há 25 anos no mercado acionário brasileiro e diz que nunca passou por um momento tão conturbado como este. A pandemia do coronavírus Covid-19 tem chacoalhado as bolsas de valores no mundo inteiro nas últimas semanas e deixado os investidores sem saber o que fazer.

Diretor operacional da corretora coreana Mirae no Brasil, Spyer faz sucesso com vídeos curtos diários publicados em suas redes sociais (@pablospyer) em que comenta o movimento dos ativos financeiros. Está sempre acompanhado pelo Touro de Ouro, uma estátua dourada do símbolo universal do mercado em alta e lembrança de tempos melhores do Ibovespa, o principal indicador acionário brasileiro, que chegou a subir 67% entre junho de 2018 e janeiro de 2019. Desde que o surto do coronavírus começou a assombrar o mundo, o Touro está usando uma providencial máscara.

Veja a seguir, neste vídeo exclusivo para a EXAME, as dicas de Spyer de como lidar com a volatilidade do mercado.