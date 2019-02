Em queda na Bolsa, Sabesp acumula desvalorização de 14% na semana

São Paulo – As ações da Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) registravam forte desvalorização na manhã desta terça-feira. Por volta das 11h20, os papéis caíam 5,73%, sendo negociados na casa dos 36 reais. Em dois dias, as ações acumulam queda de 14%.

Na última sexta-feira, o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia afirmou que o governo prefere a capitalização da empresa em vez da privatização.

“O que defendemos abertamente é que tenha uma emenda na medida provisória do saneamento excetuando as estatais não dependentes do Tesouro e, com isso, a Sabesp poderia continuar competitiva e a partir daí o projeto de capitalização”, afirmou Garcia ao jornal O Estado de S. Paulo.

No início do ano, o secretário de Fazenda de São Paulo, Henrique Meirelles, afirmou que a eventual privatização da Sabesp poderia render ao governo estadual ao menos 10 bilhões de reais. Já na capitalização seriam 5 bilhões de reais.

Em relatório divulgado a clientes, a corretora Rico Investimentos afirmou que ambos os cenários são positivos para a Sabesp. E com alta acumulada das ações até a última segunda-feira, de 33% no ano, os investidores podem ter aproveitado a notícia da capitalização para realizar lucros, o que acelerou o movimento de queda.

Os analistas estão otimistas com companhia e destacaram que o governo paulista é um dos mais alinhados com a agenda liberal. “O que nos traz certo conforto com uma resolução favorável à Sabesp. Por fim, a empresa ainda segue negociada com um belo desconto se comparado com uma Sabesp privatizada ou capitalizada.”