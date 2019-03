Em maior máxima em 5 meses, dólar vai a quase R$ 4; Bolsa cai mais de 3%

Da Redação com Reuters

Por Da Redação com Reuters

O Ibovespa fechou em queda de mais de 3 por cento nesta quarta-feira, 27, e o dólar atingiu os R$3,95, batendo a máxima em quase seis meses, com agentes financeiros enxergando aumento nos riscos para a reforma da Previdência. Resultados também foram influenciados por preocupações com o ritmo do crescimento da economia global.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 3,34 por cento, a 92.122,41 pontos, segundo dados preliminares. O volume financeiro da sessão somava 16,3 bilhões de reais.

Dólar

A escalada das preocupações com a articulação política do governo levou a moeda norte-americana ao maior patamar em quase seis meses com a cotação saltando mais de 2 por cento e ficando a poucos centavos da marca de 4 reais.

O dólar à vista terminou esta sessão em alta de 2,27 por cento, a 3,9545 reais na venda.

É o maior patamar desde 1º de outubro do ano passado (4,0183 reais).

Na B3, a referência do dólar futuro tinha ganho de 2,01 por cento, a 3,9555.