Em junho, fluxo estrangeiro na Bolsa é positivo até dia 26

Os investidores estrangeiros voltaram a trazer recursos para a bolsa brasileira. Depois de uma saída de R$ 755 milhões em abril e R$ 4,161 bilhões em maio, o saldo de estrangeiros está positivo em junho em R$ 763,6 milhões até dia 26. Com isso, a saída acumulada no ano caiu para R$ 3,664 bilhões.

O comportamento dos estrangeiros é fundamental para o mercado brasileiro pois eles respondem por 46,3% do volume negociado na bolsa no ano. Ou seja, de cada R$ 100 comprados ou vendidos de ações em 2019, R$ 46,30 eram de estrangeiros. Em junho, a fatia deles está menor, em 45,1%.

Já as pessoas físicas respondem por 18% do volume no ano e 17,4% em junho. Os investidores institucionais representam 30,1% do volume no ano e 31,3% em junho.

O volume médio diário negociado na bolsa está em R$ 15,689 bilhões no ano, 28,7% acima do registrado no ano passado, de R$ 12,189 bilhões. Em junho, a média está em R$ 15,974 bilhões.