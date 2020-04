Em dia volátil, petróleo Brent fecha em alta após tocar mínima de 20 anos

O petróleo Brent se recuperou de dois dias de perdas e os contratos futuros do WTI também avançaram nesta quarta-feira, impulsionados pela tentativa de se negociar novos cortes de oferta por países da Opep e pelo aumento aquém do esperado nos estoques dos Estados Unidos.

Os últimos dias têm sido os mais voláteis da história do mercado de petróleo, que possui um excesso de oferta neste momento. A demanda pelo combustível fóssil despencou em meio às ordens de isolamento para que a disseminação do coronavírus seja contida.

Os futuros do petróleo dos EUA operaram em território negativo na segunda-feira, com o vencimento maio fechando em uma mínima histórica de -37,63 dólares por barril. Nesta quarta-feira, o Brent chegou a tocar seu mais baixo nível desde junho de 1999, com o barril negociado a 15,98 dólares.

No encerramento da sessão, porém, o valor de referência internacional apurou alta de 1,04 dólar, ou 5,4%, para 20,37 dólares por barril.

Já o contrato junho do petróleo norte-americano fechou em alta de 2,21 dólares, ou 19,1%, a 13,78 dólares o barril.

“Isso não sugere, de forma alguma, que um piso tenha sido estabelecido para os preços, uma vez que as forças de oferta e demanda que levaram a cotação ao nível negativo nesta semana continuam praticamente intactas”, disse Jim Ritterbush, presidente da Ritterbush and Associates.

Desde o início do ano, o Brent perdeu cerca de 65%, enquanto o WTI recuou por volta de 75%.