Em derrocada em Nova York, Netshoes perde US$ 300 milhões

São Paulo – A Netshoes estreou com o pé esquerdo na bolsa. Listada na bolsa de Nova York desde início do ano passado, as ações companhia brasileira têm registrado forte desvalorização no período fazendo com que seu valor de mercado encolhesse.

Do IPO até última quinta-feira, o valor de mercado da companhia passou de 376,19 milhões de dólares para 72,67 milhões de dólares, um perda de 303,52 milhões de dólares.

Os papéis da companhia começaram a ser negociados na bolsa americana na casa dos 18 dólares. Esta semana, as ações eram vendidas por cerca de 2 dólares. Os dados foram divulgados pela Economatica, provedora de informações financeiras, a pedido do site EXAME.

Desde sua estreia, a Netshoes, que também é dona do grupo Zattini, só tem apresentado prejuízo.

No primeiro trimestre do ano passado, o prejuízo registrado foi de 37,58 milhões de reais. Já no primeiro trimestre deste ano, o prejuízo aumentou e foi de 60,21 milhões de reais.

Na apresentação do balanço aos investidores, Marcio Kumruian, CEO e fundador da Netshoes, afirmou que desempenho no trimestre “reflete, em parte, o ambiente de consumo no Brasil, que ainda não acompanha o ritmo lento de melhoria do clima macroeconômico.”

Disse ainda que a companhia espera uma melhora no resultado financeiro depois da implantação de uma plataforma implementada em fevereiro deste ano.

“Tomamos medidas mais agressivas para trazer nossas operações B2B e internacional de volta aos trilhos para alcançar lucratividade.”