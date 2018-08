Elon Musk cogita fechar capital da Tesla

Elon Musk está cogitando fechar o capital da Tesla, disse o fundador da fabricante de carros elétricos em um tuíte nesta terça-feira.

“Estou pensando em fechar o capital da Tesla a 420 dólares Financiamento garantido”, disse Musk.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Não ficou claro se Musk estava falando sério, já que ele tem um histórico de tuítes erráticos, e a empresa não respondeu imediatamente ao pedido de comentário.

As ações da empresa eram negociadas nesta tarde em Nova York em alta superior a 5 por cento, a cerca de 360 dólares. A empresa tinha um valor de mercado de 58 bilhões de dólares com base no valor da ação no fechamento de segunda-feira. Musk tem cerca de 20 por cento da empresa.

Uma oferta de 420 dólares por ação representa um prêmio de 22,8 por cento em relação ao fechamento de segunda feira, avaliando a empresa em cerca de 72 bilhões de dólares.

Separadamente, o jornal britânico Financial Times reportou nesta terça-feira que o fundo soberano da Arábia Saudita, supervisionado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, adquiriu uma participação na Tesla não revelada entre 3 a 5 por cento.