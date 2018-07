Eletronuclear devedora e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Eletronuclear ameaça não pagar dívida. O presidente da Eletronuclear anunciou que não teria caixa para honrar financiamentos Caixa, BNDES e Eletrobras, segundo o jornal Valor Econômico.

Empreiteiras encolhem R$ 55 bi após lava jato. De acordo com o jornal O Estado de S. Paulo, o faturamento das seis maiores construtoras do País (Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão, Mendes Júnior e Constran) caiu de R$ 77 bi para R$ 22 bi desde 2015.

Com zika e crise no país, mortalidade infantil sobe pela 1ª vez em 26 anos. A crise estaria relacionada a epidemias evitáveis, como diarreias e pneumonias, associadas a redução de renda das famílias, de acordo jornal Folha de S. Paulo.

Putin e Trump se encontram hoje em Helsinque. Após sucesso na Copa, os dois líderes devem discutir sobre as sanções comerciais impostas desde a invasão da Crimeia, em 2014.

Política e mundo

Congresso quer aumentar para R$ 38 mil o salário dos parlamentares. Segundo o jornal O Estado de S. Paulo, cresce articulação no Senado para elevar os salários dos deputados e senadores para a próxima legislatura.

Governo recorre de suspensão de leilão de distribuidoras da Eletrobras. AGU e BNDES apresentaram um pedido de derrubada da liminar que suspendeu o leilão de seis distribuidoras de energia da Companhia.

FMI diz que dívida da Argentina chegará a 65% do PIB este ano. Corrida do peso, recuo mundial de investidores dos mercados emergentes e preocupações com a inflação levaram o país a pedir acordo com o Fundo.

Enquanto você desligou…

Unidade em nuvem da Amazon considera vender equipamentos de rede. Informação levou a uma queda das ações da Cisco Systems, que perdeu quase 11 bi de dólares de seu valor de mercado, e de outras fabricantes.

Regulador britânico estabelece preço mínimo de 14 libras por ação da Sky. A Fox e a Comcast estão brigando pelo controle da Sky, e Comcast e Disney disputando compra da maior parte dos ativos da Fox

Enel amplia participação na Eletropaulo para 93,3%, diz empresa. Empresa fechou compra do controle da Eletropaulo após oferta pública de aquisição em que pagou 5,5 bi de reais por cerca de 73 por cento da companhia

Agenda

Nesta segunda-feira, a China divulgará o Produto Interno Bruto (trimestral e anual), o Investimento em Ativos Fixos e a Produção Industrial (anual).