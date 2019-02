Eletrobras seleciona bancos para debêntures de R$ 4 bilhões

(Bloomberg) — A Centrais Elétricas Brasileiras SA, conhecida como Eletrobras, pediu aos bancos que apresentassem proposta para liderar uma emissão de cerca de R$ 4 bilhões em debêntures, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

Os papéis teriam vencimento de 3, 5, 7 ou dez anos, de acordo com as pessoas, que pediram para não ser indentificadas, pois as discussões não são públicas. O dinheiro seria usado para gestão de passivos, segundo as pessoas.

As propostas dos bancos foram entregues na sexta-feira, segundo as pessoas.

A Eletrobras não respondeu imediatamente a pedidos de comentário feitos depois do horário de trabalho.

A Eletrobras tem US$ 1 bilhão vencendo no dia 30 de julho, segundo dados compilados pela Bloomberg.

Tanto em prazo quanto em taxa, o mercado interno tem oferecido condições mais vantajosas de captação à companhia, disse o presidente da empresa, Wilson Ferreira, em evento do Credit Suisse em São Paulo no dia 29 de janeiro. A empresa vem buscando reduzir o custo de sua dívida, já que grande parte dela foi contraída no passado a taxas mais altas, segundo ele.