Eletrobras Eletropar vende ações da CPFL Energia em OPA

São Paulo – A Eletrobras Eletropar, unidade que concentra participações da estatal Eletrobras em outras empresas, informou que vendeu todas suas ações na CPFL Energia em uma oferta pública de aquisição de papéis da companhia nesta quinta-feira.

A oferta veio após a chinesa State Grid anunciar no início do ano a compra do controle da CPFL.

A Eletropar vendeu 1,8 milhão de ações ordinárias da CPFL por um preço de 25,51 reais por papel, a ser atualizado pela taxa Selic desde 23 de janeiro de 2017 até a data de liquidação, 5 de dezembro de 2017, segundo comunicado da companhia.

O volume de ações representa cerca de 46 milhões de reais, se considerado o preço da oferta.