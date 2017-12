Eletrobras à venda em 2018 e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (11) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Privatização da Eletrobras deve ser fechada próxima das eleições. Projeto encontra resistência na Câmara e no Senado, inclusive de membros da base do governo.

Mercado de Chicago inicia negociação de bitcoin e cotação dispara. Nos 10 primeiros minutos de negociação, havia 177 contratos futuros abertos, principalmente para vencimento em janeiro.

PF abre Baixo Augusta, etapa da Lava Jato em São Paulo. A ação apura a existência de um esquema de propina para acelerar a liberação de créditos tributários junto à Receita Federal.

Temer já cogita votar a reforma da Previdência no início de 2018. Declaração do presidente foi dada em entrevista em Bueno Aires, após a reunião da OMC.

Tucanos resistem a plano de Alckmin para a Previdência. Novo presidente do PSDB encontrará dificuldades para unir a bancada do partido em torno da aprovação da reforma.

Política e mundo

Imbassahy, do PSDB, pede exoneração do governo. O deputado Carlos Marun (PMDB-MS) deve assumir o lugar de Imbassahy, cuidando da articulação política com o Congresso.

Temer oficializa Marun para Secretaria de Governo. Presidente aposta na substituição do tucano Antônio Imbassahy para ampliar o número de votos a favor da reforma da Previdência.

Divergência impede avanço da reforma da lei de falência. Projeto está engavetado na Casa Civil e corre o risco de não ser enviado ao Congresso Nacional.

Empréstimo para quitar salários no Rio será assinado até hoje. O empréstimo faz parte do plano de recuperação fiscal firmado pelo estado com o governo federal. Em troca dos R$ 2,9 bilhões, o governo do Rio de Janeiro ofereceu como garantia ao banco até 50% das ações da Cedae, que será privatizada.

PF descobre fraudes de R$ 4 mi em benefícios da Previdência. Pelo menos 34 benefícios foram fraudados, garantindo pagamentos ilícitos a “segurados”.

Paralisação de transportadores afeta postos em RJ, RS e PR. A ANP está adotando medidas emergências para minimizar os impactos da greve para consumidores.

UE e Mercosul encerram rodada de negociação. Na rodada de negociações, que começou em 29 de novembro, ocorreram avanços em medidas sanitárias e fitossanitárias, desenvolvimento sustentável e nos serviços.

Maduro excluirá partidos de oposição da eleição presidencial. Partidos não poderão disputar a presidência por se negarem a concorrer nas eleições municipais deste domingo.

Decisão sobre Jerusalém é ameaça à paz, diz Macron. Presidente francês fez o alerta ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, durante encontro entre líderes.

Tradicionais aliados criticam EUA em reunião do Conselho da ONU. O embaixador britânico na ONU, Matthew Rycroft, qualificou a decisão dos Estados Unidos de um ato “inútil para a paz”.

Enquanto você desligou…

S&P eleva rating da Gol de CCC+ para B-. Em relatório divulgado há pouco, a S&P afirmou que a decisão é um reflexo da melhora da liquidez da Gol.

CSN é autorizada a manter operação da Usina Presidente Vargas. Segundo a siderúrgica informa em Fato Relevante, a autorização tem caráter provisório, com validade de 180 dias a partir de sexta-feira, 8.

Justiça homologa plano de recuperação consolidado da Viver. Segundo a empresa, os planos homologados preveem, entre outras coisas, a capitalização dos créditos concursais.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus, do Banco Central. Nos Estados Unidos, sai o dado de outubro das Ofertas de Emprego JOLTs.