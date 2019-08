Eike Batista é preso; Previdência chega ao Senado e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias para começar esta quinta-feira (8) bem informado:

As quentes do dia

PF prende Eike Batista mais uma vez

Operação tem o objetivo de buscar provas relativas à manipulação de capital e à lavagem de dinheiro

Tensão entre EUA e China ameaça derrubar as ações da Petrobras

Amparada por um lucro recorde, ação da estatal acumula alta de 13% em 2019, mas pode sofrer com o declínio do petróleo no cenário internacional

Alcolumbre diz que reforma da Previdência pode ir à CCJ já nesta quinta

Presidente do Senado também admitiu a apresentação de uma PEC paralela, que aproveitaria o texto aprovado pela Câmara e incluiria outros pontos na proposta

Novo relatório mostra abusos na fronteira da Venezuela. E agora?

Entre as revelações estão assassinatos, desaparecimentos, violência sexual, recrutamento de crianças como soldados

Para fechar as contas, governo quer R$ 13 bi de dividendos das estatais

Na tentativa de não estourar meta fiscal deste ano, equipe econômica vai mandar ofícios para as empresas federais pedindo antecipação do pagamento de dividendos, segundo reportagem do Estadão

A Uber está caminhando para o lucro, ou para o precipício?

Empresa de transportes por aplicativo deve anunciar mais um prejuízo astronômico no segundo trimestre

Boas notícias da China podem (enfim) trazer alívio à bolsa

Durante a madrugada o governo chinês anunciou dados surpreendentemente bons para sua balança comercial, e limitou as quedas do iuane para 7 contra do dólar

Política e Mundo

Após o fim da votação da Previdência na Câmara, texto segue para o Senado

Emendas rejeitadas nesta quarta tratavam sobre BPC, contribuição mensal, pedágio, pensão por morte e abono salarial

Petrobras não justificou quebra de contrato, diz escritório de Santa Cruz

Estatal rompeu contratos com escritório do presidente da OAB após Felipe Santa Cruz questionar Bolsonaro sobre falas a respeito do seu pai

Servidores do BNDES e do Ibama pedem volta da governança do fundo Amazônia/

Ministro Ricardo Salles vem criticando publicamente o fundo e abriu negociações com os países doadores, Noruega e Alemanha, para mudar a governança

MEC bloqueia R$ 348 milhões do orçamento de livros e materiais didáticos

Valor faz parte do contingenciamento de R$ 1,4 bilhão em diversos ministérios anunciado em julho pelo governo federal

Enquanto você desligou

Economista Gustavo Franco sofre AVC e está internado no Rio

A pedido da família, o hospital não está divulgando boletim médico sobre o estado de saúde do paciente

Plenário da Câmara rejeita destaque do PT que altera regras para BPC

Emenda buscava suprimir os requisitos previstos em lei para a concessão do Benefício de Prestação Continuada

Prefeitos são contrários a mudanças no ISS

O temor dos prefeitos é de que, na reforma tributária, o ISS seja agrupado ao ICMS, de competência estadual

Governo busca isolar produto agrícola da questão ambiental, diz porta-voz

De acordo com Otávio do Rêgo Barros, o Executivo brasileiro não teme um boicote do exterior após embates sobre dados do desmatamento

Investimentos em pesquisa no setor de petróleo e gás crescem 66%

Especialistas indicam que até 2025 devem ser aplicados no país mais de R$ 30 bilhões em pesquisas de desenvolvimento e inovação no setor

Lucro da Braskem desaba 76% no 2º trimestre

Companhia registrou lucro de R$ 129 milhões com desaceleração na Europa e nos EUA e bloqueio de recursos por conta de incidente ambiental em Alagoas

Agenda

Nesta quinta-feira (8), o IBGE divulga o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) do mês de julho e também o sazonal e o acumulado do ano, é um dos principais métodos de avaliar a inflação do país. Nos EUA, como acontece todas as quintas, o Departament of Labor atualiza o número de pedido iniciais de seguro-desemprego feitos na semana anterior, indicador que é considerado o primeiro sinal da força de mercado a ser observado.

Já na Zona do Euro, o Banco Central Europeu publica seu relatório mensal, com explicações de sua política monetária. E na China a quinta feira será cheia. Primeiro, o governo soltará os dados referentes à balança comercial (assim como as importações e exportações) de julho. E no fim da noite no Brasil — manhã de sexta na Ásia — o National Bureau of Statistics of China divulga o IPC de julho, assim como o acumulado do ano. É a forma de conhecer a inflação no país.