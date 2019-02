Eike anuncia “mega monetização” e ações da OGX sobem

São Paulo – As ações da OGX Petróleo (OGXP3) dispararam na abertura do pregão desta sexta-feira (16) com a notícia da possível venda de 20% da empresa anunciada pelo investidor Eike Batista. O empresário, que controla a holding EBX e a empresa de exploração de petróleo, disse que haverá uma “mega monetização”, “da mesma maneira que a gente monetizou um pedaço da MMX, vendendo para a Anglo American”, explicou. Às 11h30, os papéis da empresa subiam 1,56%, negociados a 18,22 reais.

“Eu sei enxergar diamantes não polidos. A OGX tem hoje 1 trilhão de dólares de valor em petróleo (…).E nós sim estamos nos preparando para vender um pedaço pequeno, 20%, para fazer uma mega monetização para os investidores de novo entenderem como se cria riqueza nessa área de recursos naturais”, afirmou Batista em entrevista concedida ao serviço de TV da corretora XP Investimentos. Assista a entrevista.

Em nota enviada (veja abaixo) esta manhã para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a empresa disse que a “OGX está estudando a possibilidade de realização de um processo de venda de participação minoritária”. A operação seria realizada nos blocos exploratórios da Bacia de Campos. A última descoberta na região aconteceu na segunda-feira (12).

“Este poço, que nos ajudou a compreender melhor os sistemas de acumulação dos reservatórios eocênicos do sul da bacia de Campos, vem confirmar o grande potencial desta bacia em diversas idades geológicas, abrindo, portanto, uma expressiva frente de novas possibilidades para estes reservatórios”, destacou Paulo Mendonça, Diretor Geral da OGX, em nota enviada na ocasião.

“Não perca a oportunidade de comprar essa ação. No dia que a gente anunciar esse negócio a ação vai duplicar ou triplicar de valor e as pessoas não vão estar posicionadas”, disse Batista durante a entrevista. A OGX já contratou um assessor financeiro para avaliar as alternativas de venda no bloco.

Comunicado OGX 15_04

http://d1.scribdassets.com/ScribdViewer.swf?document_id=30029860&access_key=key-jj52g1vx37rts0r4m2s&page=1&viewMode=list