Educacionais puxam alta da Bolsa com a decisão do MEC

O Ibovespa subiu 0,29% no pregão desta quarta-feira (11) e fechou em 110.964,27 pontos. A alta ocorre em linha com as bolsas internacionais, que também tiveram dia de leve alta, após as expectativas sobre a manutenção dos juros americanos entre 1,5% e 1,75% se confirmarem. A projeção de 13 dos 17 formuladores da política monetária dos Estados Unidos é a de que a taxa se mantenha até 2021.

Na Bolsa, ao setor de educação apresentou forte movimento de alta, após o Ministério da Educação baixar uma portaria que abre a possibilidade de os cursos presenciais passarem a ter 40% de sua carga horária à distância. Até então, o limite era de 20%. Com isso, as ações das companhias educacionais lideraram as altas do Ibovespa. Os papéis da Cogna (ex-Kroton) e da Yduqs (ex-Estácio) subiram 7,08% e 4,25%, respectivamente.