Eduardo na luta por embaixada; ânimo na Bolsa e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Eduardo Bolsonaro luta por votos no Senado, mas apoio não cresce

Levantamento mostra que 1/3 dos senadores querem boicotar indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada americana

Oferta de ações na Bolsa pode alcançar R$ 20 bilhões em outubro

Além de emissão de novas ações do Banco do Brasil, bolsa deverá ser palco de três estreias, com os IPOs da joalheria Vivara, da C&A e do Banco BMG

Da Amazônia a denúncias de assédio: a conturbada agenda do Nobel

No ano passado, a entrega do prêmio foi cancelada depois que um organizador do evento foi formalmente acusado de assédio sexual contra mulheres

Denúncias contra PSL tumultuam agenda de reformas

A Polícia Federal sugeriu a abertura de uma segunda investigação sobre o caso de candidatas laranjas supostamente utilizadas pelo partido de Jair Bolsonaro

Trudeau nas cordas em debate eleitoral no Canadá

Para contemplar toda a população, o país terá um debate oficial em inglês na noite desta segunda-feira 7 e outro, em francês, na quarta-feira 10

Política e mundo

Bolsonaro desconversa sobre ministro do Turismo: “Sem comentários”

Marcelo Álvaro Antônio foi indiciado pela PF e denunciado pelo MP por supostamente ter se beneficiado de candidaturas de fachada

Bolsonaro lista resultados do governo, com privatizações e pacote de Moro

Presidente destacou o lançamento da campanha para a aprovação do pacote anticrime, enviado pelo ministro da Justiça, Sergio Moro, ao Congresso

Clima de eleição? Bolsonaro volta a criticar Huck por compra de jatinho

Ao participar por vídeo de um evento em Ribeirão Preto, o presidente lembrou que Huck fez uso de recursos do BNDES para financiar compra de avião particular

Angélica diz que “jamais” impediria Huck de concorrer à presidência

Em entrevista à revista Marie Claire, a ex-apresentadora da TV Globo também contou que reuniões para discutir política brasileira acontecem em sua casa

Carlos Bolsonaro diz que presidente pediu estudos sobre energia solar

Vereador do Rio de Janeiro afirmou que Bolsonaro solicitou a técnicos números para viabilizar o barateamento da energia sustentável

Novo líder do MDB, Baleia Rossi diz que “é possível viver sem ser governo”

Convenção foi marcada pelas presenças de velhos caciques da legenda como José Sarney, Eunício Oliveira, Moreira Franco e Alexandre Padilha

São Paulo adere ao programa de escolas militares do MEC

São Paulo tinha sido um dos Estados que não tinha aderido ao programa, mas mudou de ideia após esclarecimentos do MEC

Fora da agenda, Maia e Bolsonaro discutem divisão de leilão do pré-sal

Deputado disse que encontro serviu para tratar do novo texto para a “regra de ouro” e da discussão sobre a partilha dos recursos do megaleilão do petróleo

STF decide quem deve passar por detector de metais nos fóruns

Ordem dos Advogados do Brasil defende tratamento igual para todos em relação à entrada no Supremo Tribunal Federal

Bernie Sanders recebe alta após sofrer ataque cardíaco nos EUA

O pré-candidato à presidência dos EUA passou por uma cirurgia no coração para a colocada de dois stents

Iraque entra em espiral de protestos com 60 mortos em quatro dias

Movimento é inédito por sua natureza espontânea em um país onde as mobilizações geralmente são partidárias

Coreia do Norte diz que só negocia se EUA deixarem políticas “hostis”

Comunicado foi feito após negociador norte-coreano afirmar que as negociações nucleares com os americanos fracassaram

Pesquisa indica vitória do Partido Socialista em eleições em Portugal

O levantamento sinalizou, no entanto, que a sigla não deve atingir maioria na Assembleia da República, o Parlamento do país

Sergipe declara situação de emergência por óleo em praias e aguarda Salles

Óleo de origem desconhecida vem tomando as praias do Nordeste do país desde setembro

Os temas urgentes do Sínodo sobre a Amazônia

Participantes do Sínodo se reunirão para debater temas como a criminalização e o assassinato de líderes e ativistas defensores da floresta

Eleitores que aderiram a Trump em 2016 veem impeachment como piada

Câmara dos Estados Unidos abriu um processo de impedimento contra o presidente norte-americano após polêmica sobre ligação com líder ucraniano

Brexit: Reino Unido pode ser flexível sobre fronteira da Irlanda do Norte

Posição britânica pode permitir que parlamentares decidam se a província continua em alinhamento regulatório com a União Europeia

Equador toma medidas para conter altas de preços dos combustíveis

País passa por onda de protestos após governo cortar subsídio dos combustíveis e produto ter alta de 123%

Enquanto você desligou…

Arrecadação com leilão pode ajudar a destravar reforma tributária

Ideia do governo é criar um fundo para compensar governadores pelo fim dos incentivos para Estados menos desenvolvidos para atrair as empresas

Após quatro anos, cidade de São Paulo está endividada até o teto

Há 4 anos, município renegociou e conseguiu novos empréstimos; Bruno Covas tentará articulação no Senado para mudança de regras que liberaria novos gastos

Tereza Cristina diz na Alemanha que Brasil é potência agrícola e ambiental

Ministra da Agricultura afirmou que a imagem do país é passada de forma equivocada no exterior e que o governo tem se preocupado com isso

Articulação falha e cessão onerosa prejudicam calendário da Previdência

Avaliação nos bastidores é que não há um articulador forte no Palácio do Planalto para lidar com demandas dos senadores de forma centralizada

Criação de estatal brasileira opõe Defesa e equipe econômica do governo

Secretário da desestatização, Salim Mattar já indicou que poderá sugerir a Jair Bolsonaro que vete a criação da NAV

Corinthians pede na Justiça retirada do nome do seu estádio do Serasa

A equipe de futebol pediu o cancelamento do processo movido pela Caixa, alegando que os juros cobrados pelo banco são excessivos

Estácio investirá R$ 32 milhões em campus de medicina, o curso da moda

A novidade marca uma nova fase de crescimento do grupo Estácio, que em julho mudou de nome e de estratégia de expansão

Credores aprovam venda de 4 sondas da Sete Brasil para Magni Partners

Criada em 2010 como parte de planos de exploração do petróleo no pré-sal, Sete Brasil acabou prejudicada pela Operação Lava-Jato

Petrobras fecha acordo para retirar ações da bolsa argentina

Nos 4 primeiros meses após a deslistagem, acionistas poderão usar banco BBVA para assessorar venda de ações na B3 com custo pago pela Petrobras

Caixa atinge R$ 1 bi em linha de crédito imobiliário atrelada à inflação

A instituição prepara para a semana que vem redução nas taxas dos financiamentos à casa própria corrigidos pela TR

Pagamentos instantâneos podem elevar receita de bancos em US$ 500 bi

Já as instituições financeiras que não adotarem modelos inovadores devem perder faturamento

BNDES pede à Justiça que Odebrecht elabore outro plano de recuperação

Em nota, a instituição apresentou neste sábado uma contestação ao pedido por considerá-lo “incapaz” de salvar a empresa

Doações de empresários ampliam caixa de partidos políticos

Somente no ano passado, grandes empresários e outros doadores deram R$ 106 milhões para as 35 siglas registradas no país

Agenda

Boa sorte para todos na semana que está começando, e nesta segunda (7), como já é de praxe, o Banco Central divulga o boletim Focus com as perspectivas do mercado para a economia brasileira.

Já o site Investing fornece seu índice sobre ouro, bolsa e dólar, com relação à disposição dos operadores de manter posições longas.

E na China é feriado (Dia Nacional), mas no fim da noite aqui no Brasil (manhã de terça por lá) o Markit libera o PMI (Índice de Atividade dos Gerentes de Compra) do setor de serviço do país asiático. Esse valor é considerado uma indicação atualizada do que realmente está acontecendo na economia, no setor privado.

Frase do dia

“Eu nunca sonhei com o sucesso. Eu sempre trabalhei para conquistá-lo” – Estée Lauder, empresária americana