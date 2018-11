O apelo de 200 economistas para destravar o Brasil e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira, 12, para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Economistas lançam “Carta Brasil” com propostas para destravar o país. Antecipado com exclusividade para EXAME, o texto de 90 páginas será debatido na sede do Instituto Brasileiro de Economia no Rio de Janeiro.

Atibaia: o futuro de Lula, e do PT, nas mãos de Gabriela Hardt. Substituta de Sérgio Moro ouve na quarta-feira ex-presidente preso desde abril por outro caso, o do tríplex do Guarujá

Inadimplência atinge 62 milhões de brasileiros e afeta 3% do crédito. “A crise, de 2014 pra cá, colocou mais 10 milhões na inadimplência”, disse Luiz Rabi, economista da Serasa Experian.

IPC-Fipe sobe 0,40% na 1ª quadrissemana de novembro. O Índice perdeu força em relação ao avanço de 0,48% que havia apresentado em outubro.

Economia dá sinais de recuperação após as eleições. Como noticiou o jornal Estado de S. Paulo, após período de incertezas, novos negócios são anunciados e bancos mostram otimismo, mas avaliação é que reformas são fundamentais.

Pressionado em casa, Trump se volta para a Ásia. Nomes importantes do governo visitam China e Japão, numa preparação para o encontro mais esperado, entre Trump e Xi, no fim do mês.

Moro diz que governo Bolsonaro não fará discriminação de qualquer tipo. “O governo deve ter uma postura rigorosa contra crimes em geral e também crimes de ódio”, disse o juiz federal em entrevista à Rede Globo.

Guerra comercial leva Brasil a ampliar as vendas à China. Segundo o jornal Valor Econômico, quase metade das exportações brasileiras desses produtos até outubro foram para o país asiático.

Não sabemos ainda as implicações econômicas do conservadorismo cultural, diz Armínio Fraga. Em entrevista à Folha, ex-presidente do BC diz que considera impalatável a forma como Bolsonaro trata questões de gênero e raça.

Política e mundo

Sobe para 15 o número de mortos em desabamento de morro em Niterói. A vítima mais recente é o menino Arthur Caetano Carvalho, de 3 anos.

Venezuela quer aumentar produção de petróleo no próximo ano. A atual produção de petróleo do país é de 1,5 milhão de barris por dia, e pretende aumentar em 1 milhão de bpd “em breve”.

Prefeito é assassinado no interior do Maranhão. Segundo a nota na rede social, o corpo do prefeito foi localizado por volta das 9h, no povoado Mata Grande.

Iêmen: mais de 60 morreram nas últimas 24h na batalha de Hodeida. Dezenas de combatentes rebeldes feridos foram transportados para Sanaa, a capital, e para a província de Ibb.

Manifestantes em Brasília protestam contra reajuste para o STF. A maior parte dos manifestantes usava camisetas do partido Novo. Os participantes gritaram palavras de ordem “Veta, Temer”.

Putin diz que é natural Europa querer um exército. Os comentários foram feitos depois que Trump tuitou sobre a ideia: “muito insultante”.

Eleição apertada na Flórida é “fraude” orquestrada por oposição, diz Trump. Trump disse que o Governo Federal poderia intervir nas eleições, dizendo que estão “encontrando votos do nada” em disputas

Macron é “insultante” ao defender reforço militar da Europa, diz Trump. Presidente francês sugeriu que a Europa deveria “reforçar seus militares a fim de se proteger dos EUA, da China e da Rússia”

Mercosul aprova perseguição policial transfronteiriça proposta pelo Brasil, Medida irá permitir a continuação de uma perseguição mesmo após o ingresso de criminosos em outros países do bloco]

Câmara de SP relata violações de direitos humanos em albergues. Relatório aponta “agressões físicas e verbais”, “presença de insetos” e “uso de entorpecentes” dentro de instalações

Para Bolsonaro, aumentar contribuição previdenciária seria um “absurdo”. Presidente eleito disse que tem conversado com Paulo Guedes sobre o tema e que recebeu projetos sobre a reforma da Previdência em sua visita a Brasília

Mudança na política de assédio sexual no Google não satisfaz funcionários. As alterações foram uma resposta da empresa às manifestações de milhares de funcionários da empresa pelo mundo

Enquanto você desligou…

Enem: Candidatos reclamam de prova difícil e “seletiva”. Os estudantes tiveram de responder às questões de Matemática e Ciências da Natureza, incluindo Biologia, Física e Química.



Amazon faz acordo com a Apple para vender iPhones e iPads. Gigantes da tecnologia se uniram para ampliarem vendas; Amazon venderá produtos da Apple nos EUA, Europa, Japão e Índia

EUA e China fazem reuniões em busca de saída para tensões bilaterais. EUA aplicaram tarifas de US$ 250 bilhões a produtos da China por supostas práticas comerciais desleais; país asiático retaliou

Votorantim tem lucro menor no 3º tri, impactado por câmbio. Segundo o grupo, a queda acentuada no lucro líquido foi ocasionado pela desvalorização cambial do real, pressionando os custos da empresa com dívidas

Ibovespa tem 1ª queda semanal desde setembro com realização de lucro. Índice de referência do mercado acionário brasileiro encerrou com variação positiva de 0,02%, a 85.641,21 pontos

Agenda

Nesta segunda-feira, o destaque fica para a divulgação do Boletim Focus, um resumo dos resultados da pesquisa de expectativas de mercado, levantamento diário das previsões de cerca de 130 bancos, gestores de recursos e outras instituições. Já nos Estados Unidos, será divulgada uma pesquisa do Fed com os principais bancos de Empréstimos