Economia voltará a 2010?; Europa afrouxa isolamento e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta quarta-feira (15) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Coronavírus pode fazer economia do país voltar ao nível de 2010

Caso a projeção de queda de 5,3% do PIB brasileiro feita pelo FMI se confirme em 2020, país “perderá 10 anos” segundo o Itaú Unibanco

Áustria, Dinamarca, Polônia: Europa começa a afrouxar isolamento

No velho continente, o número de casos confirmados de covid-19 está próximo de um milhão, enquanto que as mortes devem chegar a 80.000

Veja os próximos debates online da série exame.talks

A série exame.talks de debates online reúne especialistas, autoridades e líderes empresariais para discutir o coronavírus e outros temas

_________________________

STF e Senado protagonizam decisões contra o coronavírus

Poder dos estados sobre quarentenas e “Orçamento de Guerra” entram na pauta

Balanço da Philip Morris mostra como está o cigarro na covid-19

Apesar dos prejuízos à saúde, o cigarro pode ser buscado como refúgio em momentos de grande nervosismo como o atual

Livro Bege traz pistas (sombrias) sobre a economia dos EUA

Além dos dados econômicos, os balanços corporativos do primeiro trimestre devem trazer uma percepção mais realista sobre os efeitos do novo coronavírus

Trump diz que não vai colocar pressão para governadores abrirem economias

Trump havia declarado que tinha “autoridade total” em relação ao ritmo de flexibilização das medidas de isolamento social

STF suspende cobrança por cheque especial não utilizado

Governo limitou a 8% ao mês os juros cobrados, mas permitiu que as instituições cobrem uma tarifa mensal para oferecer o produto

As 10 marcas mais lembradas pelos brasileiros na pandemia da covid-19

Em levantamento da consultoria Croma, 4.000 entrevistados citaram as marcas mais relevantes na pandemia de covid-19 e as mudanças nos hábitos de consumo

Demanda global por petróleo sofrerá queda recorde em 2020

Em relatório publicado nesta quarta-feira, AIE prevê que a demanda mundial pela commodity irá diminuir em média 9,3 milhões de barris por dia

Política e mundo

PGR pede inquérito contra Weintraub por crime de racismo com chineses

A prática de ato considerado como preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional pode levar à prisão de um a três anos e multa

Em meio à pandemia do coronavírus, Trump corta repasse de dinheiro à OMS

Presidente americano acusa organização de ser “centrada na China”; EUA é o maior financiador da entidade que está à frente da luta contra a covid-19

Enquanto você desligou…

Brasil tem 14.026 pacientes recuperados da covid-19, diz Saúde

Até esta terça-feira, 14, o Ministério da Saúde informou que 55% das pessoas que já passaram pela infecção estão recuperadas

Governador do Pará, Hélder Barbalho, contrai o novo coronavírus

O anúncio vem poucas horas após o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, também testar positivo para a covid-19

Em meio a coronavírus, Papa defende renda básica universal a trabalhadores

Na missa de Páscoa, que ocorreu sem a presença de fiéis por causa da covid-19, o Pontífice já havia pedido perdão de dívidas dos países pobres

Trabalhador pode usar auxílio de R$ 600 em compra direta no Magazine Luiza

Varejista se conectou com a Caixa para permitir que o valor recebido seja usado em seus canais digitais mesmo sem cartão de crédito

Rappi não vai cobrar frete na venda de remédios em SP e no Rio

Em parceria com a marca Benegrip, as compras de medicamentos acima de R$ 30 serão entregues gratuitamente nos próximos dias

Coronavírus: B2W ajuda pequenos comerciantes a vender online

Empresa, dona das Lojas Americanas, Shoptime e Submarino, está ampliando o acesso ao seu marketplace para lojistas que ainda não vendiam online

Agenda

Nesta quarta-feira (15), os estados Unidos divulgam as vendas e os estoques no varejo nos meses de fevereiro e março. O índice mede a variação no valor total das vendas no setor, ajustadas pela inflação. É o indicador mais importante dos gastos dos consumidores, o que representa a maior parte da atividade econômica em geral.

Ainda por lá, o Fed libera os dados da produção industrial americana no mês de março, assim como no acumulado do ano. Esse é um dos principais indicadores da economia do país e oferece perspectivas sobre a força do setor manufatureiro, os empregos na área, os salários e a renda dos trabalhadores.

Por fim, o Energy Information Administration atualiza os estoques de petróleo bruto e em cushing dos EUA.

Programação exame.talks

15 de abril, quarta-feira, 18h

Sofia Esteves recebe Sandro Magaldi, autor do livro Gestão do Amanhã e o Novo Código da Cultura

A Nova Estratégia para Tempos Extraordinários

Com André Portilho, head da exame.academy

Veja no YouTube

Frase do dia

“Não é necessário que você veja toda a escada. Apenas dê o primeiro passo.” — Martin Luther King