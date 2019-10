Novo capítulo da novela PSL; e o acordo do Brexit?; e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta segunda-feira (21) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

Com PSL em guerra, Bolsonaro vai à Ásia

A viagem de uma semana passará por Japão, China e Oriente Médio. Segundo o presidente, crise política não afetará a aprovação da reforma da Previdência

Em crise, PSL funciona em só 25% das cidades, apesar do generoso fundo partidário

De acordo com O Globo, apesar de receber R$ 8,3 milhões mensais do fundo partidário, a legenda do presidente Jair Bolsonaro não tem diretórios municipais funcionando em 75% das cidades

Aprovação de Eduardo Bolsonaro para embaixada dependerá do ‘humor’ no Senado, diz líder

Segundo o blog da Andréia Sadi, do G1, o apoio da maioria do senado para o filho do presidente como embaixador dos EUA ainda é incerto

Pagamento do auxílio-doença pode passar do INSS para as empresas

De acordo com o Estado de São Paulo, medida tem como justificativa a eliminação do risco de o trabalhador ficar sem salário à espera de perícia

A queda de braço pelo óleo nas praias do Nordeste continua

O improviso e a lentidão das autoridades vêm marcando o combate às manchas de poluição

Premiê britânico deve tentar colocar acordo de Brexit em votação hoje

Em mais uma derrota para o governo britânico, o parlamento aprovou, no sábado, uma emenda que adia mais uma vez a votação do acordo

Do Chile à Argentina: o pesado custo dos ajustes na América do Sul

Levante social no país mais estável do continente e provável derrota de Macri na Argetina são marcos do momento de tensão generalizada no continente

Após 3 dias de confrontos, presidente afirma que Chile está em “guerra”

Os conflitos no país são os mais violentos desde a redemocratização e já deixaram sete mortos e quase 1.500 detidos

Política e mundo

Pela terceira vez em dez meses, Bolsonaro estuda troca na articulação

Em crise intensa com membros do PSL, o presidente busca garantir um mínimo de apoio que assegure ao Planalto a aprovação de projetos no Congresso

Eduardo Bolsonaro publica vídeo com campanhas do PSL que citam presidente

Em meio a crise no PSL, o vídeo da campanha eleitoral mostra os deputados Delegado Waldir (PSL-GO) e Joice Hasselmann (PSL-SP)

Bolsonaro quer processar líder do PSL que o chamou de “vagabundo”

Líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir, também acusou Bolsonaro de comprar deputados para colocar o seu filho na liderança da sigla

Deputado aliado a Bivar diz que Eduardo deve ser suspenso por ofender PSL

Segundo Júnio Bozzella, o filho do presidente fez ataques ao partido, por isso, será aplicada a ele mesma penalidade que foi imposta a outros parlamentares

Bolsonaro diz que filho escolhe embaixada ou liderança: “É maior de idade”

Bolsonaro atuou diretamente nesta semana para substituir Delegado Waldir (PSL-GO) por Eduardo na liderança da legenda na Câmara

Bolsonaro comprou deputados para colocar Eduardo na liderança, diz Waldir

Líder do PSL na Câmara, que chamou o presidente de “vagabundo”, diz que o governo está parado por causa de crise na legenda

Marinha: Governo vai cobrir custos para limpar óleo da costa nordestina

O diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Olivaldi Azevedo, emendou que, até agora, há registro de 67 animais “oleados”

Impulsionados por Greta, partidos verdes ganham espaço nas eleições suíças

Projeções iniciais mostram que os verdes podem obter um resultado recorde e superior às projeções das pesquisas, com 12,7% dos votos na Câmara (+5,6 pontos)

Sebastião Salgado critica Bolsonaro e pede atenção a Amazônia e indígenas

Para o fotógrafo, que preferiu não mencionar Bolsonaro, a situação do Brasil pode ser considerada desastrosa no que diz respeito à proteção da Amazônia

Novo líder do governo, Eduardo Gomes vê “número forte” para reformas

Com indicação por Bolsonaro após crise no PSL, o MDB passa a chefiar duas das três lideranças do governo no Legislativo; única exceção é liderança na Câmara

Defesa de Lula vai à Justiça contra regime semiaberto que Lava Jato pediu

Ex-presidente reafirmou que não aceita a progressão de pena porque vai buscar “a liberdade plena, a inocência e o reconhecimento de que não cometeu crime”

EUA impõem novas sanções a Cuba por apoio à Venezuela

Segundo o departamento de Comércio norte-americano, outro ponto que levou ao aumento das sanções foi a violação de direitos humanos

Trump desiste de sediar cúpula do G7 em seu complexo de golfe na Flórida

Decisão vem após democratas e outros políticos apontarem a decisão como evidência de uso inapropriado do cargo para benefício pessoal

Enquanto você desligou…

Salão do Imóvel de São Paulo oferece imóveis a partir de R$ 133 mil

Construtoras oferecem descontos de até 15 mil reais, ITBI e registro gratuitos, entrada parcelada em 60 vezes e gratuidade de condomínio por um ano

Petrobras negocia potencial consórcio para leilão de pré-sal, diz CEO

Castelo Branco disse que o leilão do governo que ocorre no próximo mês é fundamental para os planos de crescimento da petroleira

Lucro da Neoenergia sobe quase 20% no 3º trimestre

A empresa de energia elétrica registrou um resultado de R$ 599 milhões no período em relação a 2018

França, Alemanha e Itália querem vetar a Libra, moeda virtual do Facebook

O G20 disse que a moeda digital representa riscos “sérios”, incluindo lavagem de dinheiro, fraude e finanças ilícitas

Agenda

Hoje é segunda-feira (21), dia de deixar o descanso para trás e lutar pelo sucesso. E como acontece todas as semanas, o Banco Central divulga o Boletim Focus, com as principais perspectivas do mercado para a economia brasileira.

E, na China, o PBOC (o Banco Central Chinês) decide a nova taxa de juros do país, atualmente em 4,2%.

Frase do dia

“Só sou rico porque sei quando estou errado. Basicamente eu sobrevivi por conseguir reconhecer os meus erros” — George Soros