Datena pode concorrer à presidência e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (26) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Procurador envolvido no caso JBS é denunciado. Marcelo Miller e o empresário Joesley Batista são acusados de corrupção ativa e passiva pelo Ministério Público.

DEM oferece presidência, vice ou Senado a Datena. Segundo o jornal Valor Econômico, o apresentador tem até o dia 30, sábado, para encerrar a sua participação em programas de TV.

O que sobrou da agenda econômica de Temer. Em fevereiro, Governo anunciou 15 projetos prioritários.

Grupo Fiat investirá R$ 14 bi em América Latina. O investimento será feito entre 2018 a 2022. O grupo prevê o lançamento de 15 novos modelos de carros da Fiat e 10 das marcas Jeep e Ram. Uma parte menor do investimento será usada em melhorias industriais.

GE deixa o índice Dow Jones após 122 anos. Nos últimos 12 meses, as ações da GE caíram 53,75% e deixaram de pesar como parte fundamental do Dow Jones, que teve alta de 13,36% no mesmo período.

Justiça está contra a venda da Itambé para empresa francesa Lactalis. Com a venda, a empresa Lactalis roubaria o posto de liderança da Nestlé.

Política e mundo

PT planeja calendário de mobilizações até inscrição de chapa no TSE. Calendário de mobilizações é parte do debate sobre plano da pré-campanha do ex-presidente Lula. Data da convenção nacional, por outro lado, segue indefinida

Brasil anuncia acordo espacial com EUA e abre caminho para usar Alcântara. Acordo prevê cooperação nas áreas de Ciência, observação e monitoramento da Terra, Ciência espacial, Sistemas de exploração e Operações espaciais

Mnuchin questiona relatos sobre restrições a investimentos da China. Reportagens afirmaram que os EUA vão impor restrições aos chineses por motivos de segurança nacional. Investidores temem aumento em tensão comercial

Europa retaliará se EUA tarifarem automóveis, diz ministro francês. Trump escalou as tensões comerciais na sexta-feira ao ameaçar atingir importações de carros montados na União Europeia com tarifa de 20%

Enquanto você desligou…

Exportação de café do Brasil mostra recuperação em junho, diz Secex. Apesar da paralisação dos caminhoneiros, acumulado de junho mostrou recuperação em comparação com mínima de mais de uma década

Vale, BHP e MPFs fecham acordo para reparação de danos da Samarco. Acordo prevê inovações na governança da Fundação Renova para assegurar maior participação das pessoas atingidas e estabelecimento de processo de negociação

Ecovix reúne credores amanhã para votar reestruturação de R$ 7 bi. A Ecovix faz parte do Grupo Engevix, envolvido na Operação Lava Jato. Paralelamente, a Ecovix foi alvo das investigações da Operação Greenfield

Agenda

Nesta terça-feira, sai o discurso de Benoit Coeuré, membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE). Seus pronunciamentos frequentemente dão indicações da possível direção futura da política monetária. E nos Estados Unidos, serão divulgados os dados de venda de casa novas em maio.