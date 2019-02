e tudo para ler antes da Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (7) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Política e mundo

Vale sabia de problemas em sensores de barragem 2 dias antes de rompimento

Informações constam do depoimento do engenheiro Makoto Namba, coordenador de projetos da empresa Tüv Süd, à Polícia Federal.

TJ libera R$ 13 milhões para Vale ressarcir gastos do governo mineiro

Valor pode ser retirado dos R$1 bilhão que foram bloqueados judicialmente em ação movida pelo estado de Minas Gerais contra a mineradora.

Senado elege Mesa Diretora e Flávio Bolsonaro fica com a 3ª secretaria

Chapa única foi aprovada com 72 votos favoráveis, 2 contrários e 3 abstenções; Anastasia ficou com a vice-presidência.

Defesa de Lula recorrerá da condenação; veja nota na íntegra

O ex-presidente foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do sítio de Atibaia.

Moro diz esperar sugestões da sociedade para aprimorar leis anticrimes

Projeto propõe mudanças em leis para tentar reduzir crimes violentos, corrupção e criminalidade organizada; proposta foi criticada por muitos especialistas.

Brumadinho: Moradores denunciam que atestado de óbito omite tragédia

Documento que confirma a morte de vítimas do rompimento da barragem registra local da morte como “evento em Brumadinho”.

Bolsonaro diz que funções fisiológicas estão em plena evolução

Boletim médico do hospital Albert Einstein atesta que quadro clínico do presidente é estável.

EUA oferecem suspensão de sanções a militares que abandonarem Maduro

Governo norte-americano está há mais de uma semana pedindo que militares venezuelanos rompam com Maduro e apoiem Guaidó.

Cristina Kirchner é convocada a depor pela 2ª vez em caso de corrupção

Ex-presidente da Argentina é acusada de liderar quadrilha para receber dinheiro de empresários em troca de favores políticos.

Enquanto você desligou…

Copom mantém juros inalterados em 6,5% pela sétima vez seguida

A decisão foi por unanimidade e veio de acordo com o esperado pelo mercado, de acordo com o último Boletim Focus.

Mesmo sem cortar Selic, Brasil cai de novo em ranking de juros reais

O Brasil, que já chegou a ser líder absoluto em juros reais, hoje está atrás de seis países: Turquia, Argentina, México, Rússia, Indonésia e Índia.

Suspensão e queda de quase 5%: mais um dia difícil para a Vale na Bolsa

Mineradora foi impedida de operar a mina de Laranjeiras, em mais uma consequência do estouro da barragem em Brumadinho.

Tabela do frete elevou inflação e reduziu PIB em R$ 7 bilhões, diz CNI

Tabele do frete rodoviário foi criada pelo governo federal para atender reivindicação dos caminhoneiros durante a greve que ocorreu no ano passado.

Danone e DPA, da Nestlé, podem entrar na lista do trabalho escravo

Organizações que aparecem na lista são proibidas de acessar linhas de crédito de bancos estatais e outras formas de financiamento público.

Brasileiros gastam R$ 661 a cada 3 meses com compras online

Consumidores com acesso a sites de compras online costumam se dividir entre os conscientes e os empolgados.

Empresa de cannabis aposta em maconha feita de cana-de-açúcar

Um acordo de US$ 255 milhões para converter açúcar em produtos químicos de cannabis está abrindo as portas para uma era de maconha sem plantas.

Agenda

Nesta quinta-feira (7), serão divulgados nos EUA os pedidos por seguro-desemprego e os discursos de membros do FOMC. Na Zona do Euro, os destaques serão o relatória mensal do BCE e as projeções econômicas da UE.