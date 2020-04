E agora, Moro?; Maurício Valeixo deixa PF e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (24) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Bolsonaro exonera Maurício Valeixo do cargo de diretor-geral da PF

Exoneração de Maurício Valeixo foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira sem que ministro Sergio Moro fosse avisado previamente

E agora, Moro? O que acontece após Bolsonaro demitir o chefe da PF

A escolha deve ajudar a definir o futuro do governo Bolsonaro, em transformação em meio à pandemia do coronavírus

Pequeno investidor vira coqueluche da B3 em meio à pandemia de coronavírus

Gilson Finkelsztain, presidente da B3, e Florian Bartunek, sócio-fundador da Constellation, falaram sobre a importância da pessoa física no mercado de ações

Balanços do 1º tri começam a mostrar perdas com coronavírus

De portas fechadas, varejistas com foco em lojas físicas devem ser uma das mais afetadas

Argentina inicia teste rápido de coronavírus em estação de metrô

Objetivo do país é estudar a velocidade de circulação do vírus e definir os próximos passos em sua (até agora) bem-sucedida estratégia contra a pandemia

Governador da Geórgia contraria a Casa Branca e reabre parte do comércio

Sem o apoio do presidente Donald Trump, um dos estados mais importantes do país reabrir alguns estabelecimentos a partir desta sexta

China reduz taxa de juros de crédito de médio prazo direcionado

Trata-se do primeiro corte desde que a linha de crédito de médio prazo foi criada, no fim de 2018

Ramadã deste ano será o mais diferente da história

Mês sagrado dos muçulmanos terá mesquitas fechadas e restrições aos lautos jantares com amigos e parentes

Política e mundo

Bolsonaro diz que presidente da OMS não é médico e questiona recomendações

Presidente afirmou que responde a processo dentro e fora do Brasil e é acusado de genocídio por ter defendido uma tese diferente da organização

Supremo manda Maia se manifestar sobre impeachment de Bolsonaro

Os advogados que pediram a abertura da investigação acionaram o Supremo solicitando a análise imedia da abertura de um processo contra o presidente

Governo deve liberar mais R$ 25 bilhões para pagar auxílio emergencial

Previsão inicial não será suficiente para pagar os R$ 600 a todos que têm direito ao benefício durante a pandemia do novo coronavírus

Justiça bloqueia 10% do salário de líder do governo e de deputados do PP

Decisão judicial ocorre no momento em que Bolsonaro tenta se aproximar dos líderes do Centrão para formar uma base aliada

Câmara dos EUA aprova novo plano de ajuda de US$ 483 bi por coronavírus

Aprovação ocorre em um momento em que o desemprego no país aumentou e mais de 26 milhões de pessoas solicitaram seguro-desemprego

Enquanto você desligou…

Intel registra alta no lucro líquido a US$ 5,7 bilhões no 1º trimestre

A empresa informou que não divulgaria projeção para todo o ano atual por causa da incerteza no cenário com a pandemia de coronavírus

“Mercado passou muito bem pelo teste da crise”, diz presidente da B3

Gilson Finkelsztain elogiou a regulação do mercado brasileiro, a atuação da Comissão Valores Mobiliários e do Banco Central

Demanda por petróleo deve cair 9,3 milhões bpd em 2020, diz Banco Mundial

Com essa previsão, o preço médio do barril ficará em US$ 35, uma queda de 43% em relação a 2019

Paralisia no Congresso e instabilidade afetam setor de infraestrutura

Medidas importantes como o marco regulatório do saneamento estão paradas; investidores também temem turbulências políticas

Agenda

Nesta sexta-feira (24), a Universidade de Michigan libera a prévia de seu Índice de Percepção e Confiança do Consumidor, que mostra a confiança dos consumidores na atividade econômica dos Estados Unidos e pode até prever o comportamento deles. O país também divulga os pedidos de bens duráveis, que medem a variação do valor total das novas encomendas. Já a Baker Hughes atualiza o número de plataformas de petróleo em funcionamento no país.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

exame.talks

12h00

Roberto Marques, CEO Global da Natura&Co

O consumo e o setor de beleza em tempos de crise

Com Gabriela Ruic e João Pedro Caleiro, jornalistas da EXAME

Veja no YouTube

17h00

João Amoedo, ex-executivo do mercado financeiro, fundador do partido Novo e candidato à presidência nas eleições de 2018, e Neca Setubal, socióloga e executiva

Iniciativas do setor privado para combater os impactos do Coronavírus

Veja no YouTube

Com João Pedro Caleiro, jornalista da EXAME

Frase do dia

“Tudo que um sonho precisa para ser realizado é alguém que acredite que ele possa ser realizado” – Roberto Shinyashiki