E a Amazônia?; privatizações sem novidade e tudo para ler hoje

A euforia da bolsa com as privatizações passou do ponto?

Índice Ibovespa subiu 2% na expectativa do anúncio de um pacote de privatização com 17 estatais; no fim, lista tinha nove empresas, e nenhuma novidade

Câmara aprova projeto que amplia posse de arma em propriedade rural

Antes, autorização para porte se limitava ao imóvel; projeto segue para sanção presidencial

Senado discute flexibilizar código florestal mesmo após “apagão” em SP

Senadores vão debater a possibilidade de estender o prazo para ruralistas aderirem ao Programa de Regularização Ambiental

Crescimento empresarial da zona do euro se recupera, mas perspectiva piora

Índice PMI Composto preliminar do IHS Markit subiu em agosto, chegando a 51,8; em julho, índice era de 51,5

Ofertas de ações revelam apetite estrangeiro por bolsa no Brasil

Ofertas de ações de empresas brasileiras neste ano levantaram cerca de R$ 57 bilhões no total, 131% a mais do que o mesmo período no ano passado

FHC vai à Argentina participar de evento que reúne Macri e Fernández

Jornal argentino Clarín organiza seminário Democracia e Desenvolvimento a pouco mais de dois meses do primeiro turno das eleições presidenciais

Com um terço no vermelho, lucro de privatizáveis encolhe 80% em 2018

De acordo com o Estadão, lista de empresas a serem privatizadas não são tão atrativas devido a resultados ruins

Política e Mundo

Em derrota para Doria, PSDB decide não expulsar Aécio Neves

Movimento para expulsar deputado é parte do que governador de SP chamou de “faxina ética”; há temor de que permanência atrapalhe planos eleitorais de Doria

Recorde de queimadas reflete irresponsabilidade de Bolsonaro, rebatem ONGs

Presidente culpou, sem provas, as organizações não governamentais por queimadas na Amazônia

STF se divide sobre permissão para Executivo limitar repasses de recursos

Cinco ministro apoiam e quatro são contra a possibilidade durante julgamento da Corte sobre a validade da Lei de Responsabilidade Fiscal

Alcolumbre diz que não há muitos senadores contra indicação de Eduardo

Filho do presidente, que já afirmou que sua indicação à embaixada em Washington está mantida, tem visitado parlamentares em busca de apoio

Presidente da Colômbia diz que tráfico quer eleger prefeito e governadores

Mas o governante não explicou como os cartéis colombianos estariam envolvidos no pleito, nem mesmo se existe alguma investigação sobre eles

Enquanto você desligou

Governo lança pacote de privatizações desidratado; Petrobras tem “estudos”

Pacote que previa privatização de 17 companhias agora tem 9 e sem apresentar prazos; ministro da Casa Civil não confirmou definição sobre Petrobras

Sem trabalho aos domingos, Senado aprova MP da Liberdade Econômica

Permissão tinha sido aprovada pela Câmara, mas como MP perde validade em pouco tempo, governo escolheu concordar em retirar a autorização

BlackRock ainda vê ações como atrativas no Brasil, mas exterior preocupa

Impacto em emergentes precisa ser observado, diz presidente da gestora

Passaredo anuncia aquisição da MAP Linhas Aéreas e cresce em Congonhas

Até então praticamente desconhecida, a Passaredo entra com força no aeroporto mais congestionado do país

Companhias aéreas deverão inspecionar motores do Airbus A380 após falha

O incidente que motivou as investigações ocorreu em setembro de 2017 em um voo com um A380-800 da Air France que ia de Paris a Los Angeles

Banco central dos EUA teme desaceleração da economia americana

Em sua reunião de política monetária de julho, o Fed reduziu as taxas de juros pela primeira vez em mais de uma década

Agenda

Nesta quinta-feira (22), na Zona do Euro, o Banco Central Europeu publica a ata de sua última reunião sobre política monetária, documento que pode trazer perspectivas para a economia do bloco. Ainda na Europa, o Markit libera o resultado preliminar do Índice de Atividade dos Gerentes de Compra, do mês de agosto, um importante indicador de desempenho econômico e também sobre a saúde do setor industrial, de serviços e de construção.

Nos EUA, também é dia de conhecer a prévia o Índice de Atividade dos Gerentes de Compra do setor industrial, de serviços e de construção. Além disso, o Departament of Labor publica o número de pedidos de seguro-desemprego feitos na semana, que costuma ser o primeiro dado sobre a força do mercado de trabalho. Por fim, também é dia do simpósio de Jackson Hole, tradicional congresso de representantes de bancos centrais e economistas do mundo todo, organizado pelo Fed do Kansas.