Duratex dispara até 12% com investimento em fábrica de celulose

São Paulo – As ações da Duratex registravam forte valorização na tarde desta sexta-feira (22). Os papéis subiam 10,74% sendo negociados na casa dos 8,97 reais. Na máxima, as ações chegaram em 12,36%.

A companhia anunciou ontem, após o fechamento do mercado, que irá formar uma joint-venture com o grupo austríaco Lenzing no projeto de construção de uma fábrica de celulose solúvel. A joint venture que irá operar a fábrica e a floresta será detida pela Duratex e Lenzing, com participação acionária de 49% e 51%, respectivamente. O investimento no projeto será de 1 bilhão de dólares.

Para o investimento no capital social da Nova Companhia, a contribuição chave da Duratex será através do aporte de ativos florestais de cerca de 43 mil hectares de efetivo plantio de eucaliptos, completando com aporte financeiro. Para compor o montante total do investimento, a joint venture buscará recursos através de financiamento de terceiros, visando otimizar sua estrutura de capital.

A fábrica será instalada na região do Triângulo Mineiro, em Minas Gerais. A capacidade anual deste projeto deverá ser de 450 mil toneladas de celulose solúvel. A decisão de quando a planta será construída será tomada no segundo semestre de 2019 e a expectativa é que a primeira produção ocorra em 2022.

No comunicado enviado à CVM, a Duratex informou que toda a produção da nova fábrica será 100% destinada à exportação e vendida para Lenzing para suprir suas operações na Europa e na Ásia.