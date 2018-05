Ducoco na mira da justiça e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta sexta-feira (04) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Justiça faz intervenção na gestão da Ducoco. De acordo com o jornal Valor Econômico, a Justiça decretou intervenção na administração da produtora de água de coco, com o objetivo de ressarcir prejuízos de dois clientes do FPB Bank.

Estados pressionam União por repasse de R$ 14 bilhões de receitas com o Refis. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o argumento é que programas de parcelamento de dívidas incluem pagamento de tributos que teriam de ser divididos com os governos estaduais.

Plano para bombeiro ampliar fiscalização de prédios adormece em SP. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo revela que governo e deputados engavetaram lei que daria aval para interditar imóveis.

Temer usa FGTS em obras para reforçar discurso na eleição. Governo avalia que, como a economia não reage, falar só em reformas não garante votos, revelou o jornal Folha de S.Paulo.

Inquéritos que investigam Aécio e Bezerra podem deixar Supremo. Colunista do jornal O Estado de S.Paulo diz que casos podem ser remetidos para outras instâncias após decisão de restringir foro para deputados e senadores.

Odebrecht construirá megaporto de R$ 2,1 bilhões no ES. Segundo o jornal Valor Econômico, este é o maior negócio da OEC no Brasil desde a Operação Lava Jato.

Para chinesa CTG, privatização da Eletrobras não está nítida. De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, a CTG é dona da usina de Três Gargantas, na China, e é sócia da empresa de origem portuguesa EDP. No Brasil, tem 17 hidrelétricas.

Arrecadação com imposto sindical cai 80%. Dados foram obtidos com o Ministério do Trabalho e Emprego, pelo jornal Valor Econômico.

Auditoria internacional vai rever projetos do BNDES sob suspeita da Lava Jato. Segundo o jornal O Estado de S.Paulo, o banco assina nos próximos dias contratos de auditoria que vão aprofundar as investigações internas.

Política e mundo

Aneel cancela terceira reunião de diretoria em 2018 por falta de quórum. Para decisões colegiadas, o regulamento exige a presença de, no mínimo, três diretores.

Líderes na Câmara elogiam decisão do STF sobre foro privilegiado. Paulo Pimenta (PT-RS), líder da bancada na Casa, cobrou que a medida também se estenda a magistrados, promotores e outras autoridades.

Maia manda instalar comissão para analisar PEC do foro na Câmara. Ato com a ordem foi assinado no mesmo dia em que STF restringiu prerrogativa de foro para crimes cometidos no exercício do mandato e em função do cargo

Ives Gandra admite divisão do TST na aplicação da reforma trabalhista. Ministro diz que alguns magistrados entendem que é hora de aplicar a lei, e outros acreditam que o momento é de contestá-la.

Desembargador manda soltar ex-deputado Henrique Eduardo Alves. Emedebista cumprirá prisão domiciliar e, entre medidas cautelares, estão entrega do passaporte à Justiça e proibição de contato com outros investigados.

Gleisi reafirma candidatura de Lula após encontrar ex-presidente. Presidente do PT disse que o ex-presidente ainda detém seus direitos políticos e que o partido pretende discutir a lei após registrar sua candidatura.

Aliança opositora pede abstenção em eleições venezuelanas. Mesa da Unidade Democrática pediu que concorrente de Nicolás Maduro não participem do pleito de 20 de maio e deixem vazias as ruas do país.

Governo intervém por 90 dias em principal banco privado da Venezuela. Anúncio vem após a detenção de 11 altos diretores por suposta cumplicidade em operações especulativas contra a moeda local.

Ex-CEO da Volkswagen é acusado de fraude por manipulação de emissões. Martin Winterkorn responderá por burlar os requisitos de emissões de poluentes de cerca de 600 mil veículos a diesel dos EUA.

Enquanto você deligou…

BC realiza nesta sexta-feira leilão de até 8.900 contratos de swap. Para “suavizar movimentos no mercado de câmbio”, instituição ofertará quantidade de contratos superior à necessária para rolagem integral em junho.

Lojas Renner tem alta de 66,4% no lucro do 1º trimestre. Resultado líquido da companhia foi de R$ 111,4 milhões no período de janeiro a março.

Lucro líquido do BMG cresce 6,2 vezes e soma R$ 31,1 milhões no 1º trimestre. O patrimônio líquido do banco encerrou o primeiro trimestre com um saldo de R$ 2,635 bilhões, expansão de 2,4% ante o dezembro.

Febraban: gastos dos bancos com tecnologia crescem 5% em 2017 a R$ 19,5 bi. Total de agências digitais saltou de 101 em 2016 para 373 em 2017; cerca de 80% dos bancos investem em tecnologias como inteligência artificial.

CPFL avalia comprar distribuidoras da Eletrobras no Nordeste, dizem fontes. Interesse da companhia envolveria as unidades Cepisa, no Piauí, e Ceal, em Alagoas.

XP Investimentos deverá pagar R$ 120 mil a investidor que perdeu dinheiro. O investidor argumentou que não foi devidamente informado sobre os riscos e que que a operação era incompatível com seu perfil de investimento.

FleetCor, dona da Sem Parar, diz que sistema teve acesso não autorizado. Invasão ocorreu em abril e envolve negócios da companhia com cartões vale-presente.

Demanda aérea doméstica sobe 1,9% em março ante março de 2017, diz Anac. Com isso, o indicador encerrou o primeiro trimestre de 2018 com alta de 3,4% frente ao observado um ano antes.

Etanol: EUA exportam 363 milhões de litros para o Brasil em março. Resultado representa o segundo maior volume mensal de exportação do biocombustível americano para o país, atrás apenas dos números de fevereiro.

Fipe: IPC deve subir 0,09% em maio com primeiro efeito da bandeira amarela. A mudança na bandeira tarifária na conta de luz adiciona R$ 1,00 a cada quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Agenda

Nesta sexta-feira, sai no Brasil o índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) Serviços Markit de abril. Nos Estados Unidos, serão divulgados a taxa de desemprego e o relatório de emprego (Payroll) não-agrícola de abril, além das informações do ganho médio por hora trabalhada no mês. Já o destaque na zona do Euro são os dados de vendas no varejo de março e os índices de atividade dos gerentes de compras (PMI) Composto Markit e Serviços de abril.