Dropbox vê preço de ação em IPO entre US$16 e US$18

A empresa de compartilhamento de dados Dropbox Inc registrou nesta segunda-feira pedido para uma oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de 36 milhões de ações, que avalia a empresa em mais de 7 bilhões de dólares no topo da faixa de preço estabelecida para a operação.

Uma série de rodadas de financiamento avaliou o Dropbox em 10 bilhões de dólares, mas os bancos de investimentos estão reticentes em chancelar essa avaliação.

O Dropbox, que planeja levantar 648 milhões de dólares no topo do intervalo, espera que seu preço de estreia seja entre 16 e 18 dólares por ação, informou a empresa no prospecto.

O braço de capital de risco da Salesforce.com concordou em comprar 100 milhões de dólares em ações ordinárias Classe A do Dropbox em uma colocação privada a um preço por ação igual ao do IPO.

O Dropbox, juntamente com a companhia de serviços de transmissão de música Spotify, são os dois IPOs tecnológicos mais esperados do ano.

Com sede em San Francisco, o Dropbox, que começou como um serviço gratuito para compartilhar e armazenar fotos, música e outros arquivos grandes, compete com empresas de tecnologia muito maiores, como o Google, da Alphabet Inc, Microsoft Corp e Amazon.com Inc, assim como a rival de armazenamento em nuvem Box Inc.

No prospecto apresentado à Securities and Exchange Comission (SEC), o Dropbox reportou receita 1,11 bilhão de dólares em 2017, um aumento de 31 por cento em relação à receita de 844,8 milhões de dólares em 2016.

O prejuízo líquido da empresa recuou para 111,7 milhões de dólares em 2017, ante 210,2 milhões de dólares em 2016.

O Dropbox, que tem 11 milhões de usuários pagadores em 180 países, disse que cerca de metade de sua receita de 2017 veio de clientes fora dos Estados Unidos.

Goldman Sachs & Co, JPMorgan, Deutsche Bank Securities, BofA Merrill Lynch são os coordenadores líderes da oferta pública.