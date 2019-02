Dow Jones fecha em alta de 1,58%

Nova York – O índice Dow Jones Industrial da Bolsa de Nova York fechou nesta terça-feira em alta de 1,58%, aos 11.577,05 pontos.

Já o indicador seletivo S&P 500 subiu 2,04% (24,52 pontos) e ficou nos 1.225,38 pontos, enquanto o índice da bolsa eletrônica Nasdaq avançou 1,63% (42,51 unidades), encerrando aos 2.657,43.

O pregão nova-iorquino foi influenciado pela contundente alta de 10,12% das ações do Bank of America, o maior banco dos Estados Unidos por ativos, que anunciou antes da abertura lucros de US$ 6,2 bilhões no terceiro trimestre do ano, frente aos US$ 7,3 bilhões dólares que perdeu no mesmo período de 2010.

Essa alta impulsionou também outras entidades financeiras como Goldman Sachs (5,52%), embora esta tenha informado antes da abertura que perdeu US$ 428 milhões no terceiro trimestre de 2011, frente ao lucro de US$ 1,737 bilhão do mesmo período do ano anterior.

Assim, o setor financeiro em seu conjunto registrou alta de 2,8%, motivado por outras altas, como do Morgan Stanley (9,05%), Citigroup (6,98%), Wells Fargo (5,9%) e JPMorgan Chase (5,9%).

Apenas dois componentes do Dow Jones fecharam em terreno negativo: IBM (-4,12%) e Coca-Cola (-0,39%).