Nova York – O índice Dow Jones Industrial fechou nesta segunda-feira em alta de 0,35%, com os investidores amenizando as preocupações com as tensões comerciais entre Estados Unidos e Turquia.

Segundo dados provisórios, o principal indicador da Bolsa de Nova York somou 89,37 pontos e chegou a 25.758,69. O seletivo S&P 500 avançou 0,24%, e o índice composto da Nasdaq subiu 0,06%.