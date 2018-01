Dow Jones bate recorde e chega aos 25.000 pontos

O ano é novo e o patamar de um dos principais índices de ações do mundo, também. O Dow Jones chegou à marca dos 25.000 pontos pela primeira vez na história nesta quinta-feira. O índice, formado por empresas industriais americanas, subiu 0,62% e também quebrou outro recorde: a mais rápida escalada de 1.000 pontos. Foram necessários 35 dias no calendário para levar o Dow Jones dos 24.000 para os 25.000 pontos.

O desempenho desta quinta-feira é mais um marco da euforia que tomou conta do mercado financeiro e tem desafiado céticos a cada alta. No ano passado, o Dow Jones subiu 5.000 pontos, quebrando recorde atrás de recorde.

A alta tem sido explicada pelo crescimento econômico mais acelerado em todo o mundo e pela melhora do consumo e do desempenho das empresas. Dados econômicos de Estados Unidos, China e Europa neste início de ano sugerem que a expansão continuará e, com ela, o ânimo dos investidores.

A euforia também tem ajudado as ações brasileiras. O Ibovespa subiu 0,84% nesta quinta-feira e fechou o dia em 78.647 pontos pela primeira vez na história. Na Europa, o Stoxx Europe 600 subiu 0,9%. Na Ásia, o Nikkei Stock Average, do Japão, teve alta de 3,3% e chegou ao maior patamar em 26 anos.

O otimismo com o mercado financeiro persiste no Brasil e no mundo. No cenário local, analistas aguardam agora os 80.000 pontos e estimam o índice em 88.000 no fim deste ano. Enquanto o otimismo for generalizado, investidores continuarão indo às compras.