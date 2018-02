Dow Jones cai mais de mil pontos uma hora antes de fechamento

Nova York – A Bolsa de Valores de Nova York está operando em forte queda nesta segunda-feira e, uma hora antes do fechamento do pregão, o índice Dow Jones Industrial, o principal indicador do mercado, registrava um retrocesso superior a mil pontos.

Às 15h07 locais (18h07 em Brasília), o Dow Jones caía 1.071,09 pontos, ou seja, 4,20%, para 24.449,87.

No mesmo horário, o seletivo S&P 500 recuava 3,37%, para 2.669,07 pontos, enquanto o índice composto Nasdaq caía 2,67%, para 7.047,43 inteiros.

Na sessão de sexta-feira, a pior do mercado de ações nova-iorquino em quase dois anos, o Dow Jones terminou com forte baixa de 2,54%.

A sessão tinha começado em baixa, mas apresentou alguma recuperação uma hora depois. No entanto, por volta das 13h locais (16h em Brasília), os principais indicadores começaram a despencar.

O setor que apresenta maior baixa é o de energia, com queda de 3,33% uma hora antes do fechamento, pouco depois que foi registrada uma redução de 1,99% no preço do barril do petróleo do Texas.