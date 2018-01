Dow Jones bate recorde em sequência de alta na bolsa

Nova York – Os mercados acionários americanos deram nesta quinta-feira, 4, prosseguimento ao rali visto neste início de ano, renovando máximas históricas de fechamento e fazendo com que o índice Dow Jones encerrasse o dia acima da marca psicologicamente importante dos 25 mil pontos pela primeira vez.

O índice Dow Jones fechou em alta de 0,61%, aos 25.075,13 pontos; o S&P 500 avançou 0,40%, aos 2.723,99 pontos; e o Nasdaq ganhou 0,18%, aos 7.077,91 pontos. Os três indicadores renovaram recordes.

Os movimentos desta quinta-feira marcaram a última façanha para um rali que foi visto nos mercados acionários ao redor do mundo. O crescimento econômico mais acelerado e a melhora do sentimento dos consumidores e das empresas nos Estados Unidos ajudaram a impulsionar as ações nas últimas semanas e, inclusive, nos primeiros pregões deste ano.

“A virada do ano civil não altera a dinâmica do crescimento econômico e do crescimento dos lucros”, disse a estrategista de investimentos da corretora Eward Jones, Kate Warne. “Não devemos nos surpreender que os mercados continuem a avançar porque os fundamentos continuam a ser positivos e o otimismo dos investidores está melhorando”, afirmou.

Warne comentou que, um ano atrás, muitos investidores ainda estavam se perguntando o que poderia dar errado para os mercados acionários em solo americano, com a convicção de que as ações cairiam. Neste ano, na avaliação dela, houve uma mudança. Agora, a questão passa a ser quanto tempo mais o rali irá aguentar e qual será o catalisador para acabar com esse movimento.

O Dow Jones teve bons resultados no ano passado, ao subir cerca de 25%, à medida que os investidores apostaram no lucro sólido das empresas e na recuperação do crescimento global. No entanto, durante grande parte do ano, as ações de energia ficaram para trás em relação a outros setores, como o de tecnologia, o que limitou os índices acionários a subirem ainda mais. Mais recentemente, os preços do petróleo ganharam força e deixaram as ações de energia em níveis mais altos.

Nesta quinta-feira, o setor financeiro liderou o movimento altista. Entre os bancos, o Goldman Sachs subiu 1,40%, o J.P.Morgan avançou 1,43% e o Morgan Stanley teve alta de 1,53%. Fonte: Dow Jones Newswires