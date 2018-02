Dow e S&P encerram sequência de altas pressionados por Walmart

Nova York – O Dow Jones e o S&P 500 caíram nesta terça-feira encerrando uma sequência de seis sessões de altas sob pressão de uma acentuada queda do Walmart, mas ganhos da Amazon e de ações de fabricantes de chip ajudaram o Nasdaq a manter a estabilidade.

O índice Dow Jones caiu 1,01 por cento, a 24.964 pontos, o S&P 500 perdeu 0,58 por cento, a 2.716 pontos, e o Nasdaq Composite recuou 0,07 por cento, a 7.234 pontos.

O Walmart, maior varejista do mundo, informou lucro menor que o esperado e registrou uma queda acentuada no crescimento de vendas online durante o período de festas de fim de ano. Suas ações caíram 10,2 por cento e tiveram seu maior recuo percentual desde janeiro de 1988.

Os mercados estiveram voláteis nas últimas semanas, caindo mais de 10 por cento de sua máxima em 26 de janeiro para se recuperar apenas na última semana com seu melhor ganho semanal em cinco anos. Os declínios desta terça-feira novamente levaram o S&P 500 abaixo da média móvel de 50 dias, um nível de suporte técnico.

“O quadro básico em termos de cenário econômico e resultados não mudou muito, embora claramente o Walmart tenha levado algum temor ao mercado”, disse Peter Kenny, estrategista sênior de mercado da Global Markets Advisory Group.

“Estamos buscando uma confirmação, uma confirmação técnica de que os mercados estão em base sólida.”

Outros varejistas também caíram, com a Target perdendo 3 por cento e Kroger recuando 4,2 por cento. O índice de consumo do S&P caiu 2,25 por cento e já acumula queda de quase 5 por cento no ano.

Por outro lado, as ações da varejista online Amazon subiram 1,4 por cento.