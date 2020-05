Doria vai reabrir SP?; Negociação EUA-China avança e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta sexta-feira (8) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Avanço em negociação China-EUA puxa bolas da valores para cima

Investidores também estarão de olho na taxa de desemprego dos Estados Unidos e no avanço da pandemia e da tensão política no Brasil

Prejuízo da Natura cresce 10 vezes no 1º trimestre e chega a R$ 820,8 mi

A receita da fabricante de cosméticos somou R$ 7,518 bilhões, uma alta de 1,9% sobre o primeiro trimestre de 2019

Doria decide se reabre SP em meio a 40 mil casos e 3,2 mil mortes

A previsão inicial era de relaxamento das regras a partir de 11 de maio, o que não deve mais acontecer

Lockdown já atinge ao menos 6,8 milhões de brasileiros

O bloqueio total está em vigor em três capitais, mas é alvo de estudo ou foi aplicada parcialmente em outros 13 estados

Com mais de mil pessoas estão à espera de UTIs, Rio teme colapso na saúde

Rio tem 90% dos leitos de UTI ocupados e um novo pico de mortes por coronavírus

Credores da Argentina aceitarão reestruturar US$ 65 bi em dívidas?

Em meio à pandemia do coronavírus, economistas como os prêmios Nobel Joseph Stiglitz e Edmund Phelps acham que os credores devem concordar com o plano

Coronavírus atrapalha festa dos 75 anos do fim da guerra na Europa

Quarentena cancela eventos do Dia da Vitória, que assinalou a rendição alemã na Segunda Guerra

China e EUA se comprometem a implementar acordo comercial apesar da crise

Negociadores concordaram nesta sexta-feira (8) em cumprir o acordo preliminar assinado no início do ano

Política e mundo

Maia: Impeachment não deve estar na pauta hoje e nem nos próximos anos

Presidente da Câmara afirmou que os Poderes deveriam aproveitar a crise gerada pelo coronavírus para “construir pontes, não destruir”

Teich exonera 13 na Saúde enquanto Bolsonaro negocia cargos com o Centrão

A nova gestão tem loteado cargos estratégicos com militares e promete também espaços a partidos do Centrão, como PL e PP

The Lancet: Bolsonaro é a maior ameaça no combate à covid-19 no Brasil

Para a revista, presidente “continua a semear a confusão” e demissões de ministros e problemas políticos em meio à pandemia são “distração mortal”

Municípios devem decidir individualmente sobre lockdown, diz Witzel

Governador do Rio de Janeiro afirmou que já disponibilizou apoio de PMs e policiais civis para cinco prefeitos, inclusive o da capital

PF indicia Aécio Neves por corrupção em obra em Minas Gerais

Prejuízo estimado aos cofres públicos pelos desvios e superfaturamento é de R$ 747 milhões; defesa classifica acusação como “absurda”

Campanha de Trump lança ofensiva de US$10 mi em anúncios contra Biden

Campanha republicana decidiu culpar a China pela pandemia de coronavírus e está utilizando a relação de Biden com o país asiático para atacá-lo

Enquanto você desligou…

Com vendas online, Lojas Americanas supera impacto da covid-19 no 1º tri

A companhia teve prejuízo líquido de 49,2 milhões de reais no trimestre, perda 8% menor do que em igual etapa de 2019.

B2W reduz prejuízo no 1º tri com mais vendedores e produtos em marketplace

A companhia encerrou o período com prejuízo de 108 milhões de reais, enquanto a receita líquida disparou 32,3%, a 1,7 bilhão de reais

Ações da Disney, Coca e Berkshire são as preferidas da gestora Geo Capital

A casa analisou 60 companhias estrangeiras e escolheu as que têm mais chances de sobreviver à crise e podem se valorizar no longo prazo

Uber registra prejuízo de 2,9 bilhões de dólares no primeiro trimestre

A empresa afirmou ver sinais encorajadores em mercados atingidos pela epidemia de coronavírus e divulgou alta de 14% na receita

Agenda

Nesta sexta-feira (8), o Brasil divulga qual foi a inflação registrada no mês de abril. O dado é medido através do Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA) e representa um dos mais importantes indicadores da economia brasileira.

Já nos Estados Unidos, saem os dados do desemprego e o relatório de emprego do mês de novembro. O documento contém a relação de salário e ganho médio por hora e a taxa de desemprego. O índice é muito importante principalmente no momento em que a economia do país está sentindo os efeitos da pandemia do coronavírus.

Por fim, o CFTC (Comomodity Futures Trading Commission) apresenta seu relatório semanal (COT) com uma análise das posições líquidas de especuladores nos mercados futuros no Brasil, nos EUA e na zona do Euro. Os índices são bons indicadores do sentimento do mercado.

