Doria reprovado e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta terça-feira (05) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Reprovação de Doria em SP triplica em um ano. Segundo pesquisa do Datafolha, a reprovação da gestão do prefeito de São Paulo atingiu o mesmo nível de seu antecessor, o petista Fernando Haddad.

Governo promete a R$ 3 bi a municípios se reforma for aprovada. Temer pressiona e tenta suas últimas cartadas para conseguir aprovar a reforma da Previdência ainda este ano.

JP Morgan transfere gestão de recursos no Brasil ao Santander. Assim, o banco americano deixa de ter fundo de 24 bilhões de reais, mas mantém operações no país.

Lula deve ter recurso de sentença julgado antes da campanha. Trâmite no tribunal da apelação indica que o julgamento na segunda instância deverá ocorrer possivelmente ainda no primeiro semestre de 2018.

Petrobras pode obter mais US$ 5 bi com gasoduto do NE. Pelo menos quatro grupos se articulam para disputar a compra da Nova Transportadora do Nordeste (NTN), subsidiária da Petrobras que administra sua rede de gasodutos na região.

Acordo sobre planos econômicos incluirá ações individuais. Bancos e poupadores resolveram a última pendência para assinar o acordo de indenização pelas perdas com planos econômicos dos anos 1980 e 1990.

Política e mundo

Ainda sem votos, governistas veem cenário melhor para Previdência. Segundo uma fonte palaciana, os dirigentes partidários agora estão mais comprometidos em defender a aprovação da reforma da Previdência com suas respectivas bancadas. Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, disse que apoio à Previdência pode chegar a 330 votos.

Dodge denuncia Geddel e Lúcio por bunker dos R$ 51 milhões. Apesar de a peça não os acusar de corrupção, Dodge põe propinas da Odebrecht, pagamentos do doleiro Lúcio Funaro e desvios relacionados ao “Quadrilhão do PMDB” na Câmara como possíveis origens para as caixas e malas de dinheiro.

PGR recorre da decisão de Gilmar que soltou Jacob Barata Filho. A PGR diz que a decisão de Gilmar deve ser anulada porque não seria ele, e sim o ministro Dias Toffoli, o relator da Operação Cadeia Velha.

Para 2018, Meirelles tenta firmar imagem ligada a crescimento e emprego. “A melhor política social que existe é o emprego” é agora a sua mensagem preferida, repetida incansavelmente ao longo das últimas semanas na peregrinação pela busca de emplacar sua candidatura nas eleições de 2018.

Democratas se reunirão com Trump para evitar bloqueio do governo. A reunião está prevista para esta terça-feira, um dia antes de vencer o prazo do Congresso para votar o orçamento para manter o governo em funcionamento.

Suprema Corte permite que veto migratório de Trump entre em vigor. A corte atendeu o pedido do governo para suspender duas ordens impostas por tribunais inferiores que haviam parcialmente bloqueado a proibição.

Enquanto você desligou…

Petrobras anuncia novo corte no preço da gasolina. A empresa reduzirá os preços da gasolina em 2,6% nas refinarias a partir de quarta-feira, no 3º corte consecutivo para o derivado de petróleo. Paralelamente, a petroleira irá elevar os valores do diesel em 0,6 por cento nas refinarias.

Carrefour e Fnac Darty fecham acordo e unificam compras na França. Parceria será para compras conjuntas de eletrônicos e equipamentos domésticos no país.

PagSeguro pode fazer IPO em NY no 1º tri de 2018, dizem fontes. Se for bem sucedido, o IPO da PagSeguro será o primeiro de uma onda de startups de tecnologia financeira, as fintechs.

Irlanda faz acordo para que Apple pague multa de 13 bi de euros. A Comissão Europeia apresentou no início de outubro uma ação contra o governo da Irlanda por não recuperar os 13 bilhões de euros que a Apple economizou por meio de vantagens fiscais ilegais.

Broadcom faz 1º movimento formal para oferta hostil por Qualcomm. A Qualcomm no mês passado rejeitou a oferta US$ 103 bi da Broadcom, dizendo que a proposta subestimava dramaticamente o valor da empresa.

Lava Jato anuncia devolução de R$ 600 milhões à Petrobras. Segundo a Procuradoria, será a maior quantia já devolvida em uma investigação criminal no Brasil.

Agenda do dia

Nesta terça-feira, sai o PMI de Serviços de novembro e a Produção Industrial de outubro. Nos Estados Unidos, sai PMI ISM Não-Manufatura de novembro.