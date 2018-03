Doria no governo de SP e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (19) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Doria vence prévias com 80% dos votos e disputará governo de SP. O prefeito levará para a campanha a mácula de mais um tucano que abandona um mandato no meio para disputar cargo eletivo maior.

BNDES estima lucro de R$ 2,5 bi com JBS. Se vendesse hoje sua participação de 21,3% no capital da JBS, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) teria um lucro de R$ 2,5 bilhões.

‘Não vou brigar com PT, vou olhar para o futuro’, diz Alckmin. Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, o presidenciável tucano diz que deixará pesadelos do passado de lado na campanha.

Temer avança e põe Meirelles em xeque. De acordo com o jornal Valor Econômico, o presidente pode disputar reeleição e tirar ministro da Fazenda do jogo.

Chinesa investe em porto no Maranhão e estuda ferrovias. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, a empresa CCCC está interessada nos editais de ferrovias previstos para este ano.

Temer inicia conversa com DEM sobre eleição. Colunista do jornal O Estado de S.Paulo revela que o presidente terá nesta semana sua primeira conversa com o novo comando do partido.

Governo vai leiloar mais sete terminais portuários. De acordo com o jornal Valor Econômico, a estratégia é uma tentativa de deslanchar mais projetos de infraestrutura neste ano.

Marielle era combinação rara de representação social e política. Reportagem do jornal Folha de S.Paulo mostra que negras e pardas como a vereadora, e ainda nascidas na periferia, são maioria das mulheres no país.

Política e mundo

Putin confirma vitória esmagadora em eleições na Rússia. Os resultados oficiais colocavam Putin, na noite de domingo, com 75% dos votos — entre 5 e 10 pontos a mais do que a maioria das pesquisas

Munição que matou Marielle Franco foi roubada da PF na Paraíba. Segundo Raul Jungmann, informações que chegaram a ele dão conta de que a munição foi subtraída da sede dos Correios na Paraíba “anos atrás”.

Fachin nega novo pedido da defesa de Lula para evitar prisão. Em janeiro, o ministro negou o mesmo pedido da defesa para evitar a eventual prisão e enviou a questão para julgamento pelo plenário da Corte.

Lewandowski manda ao plenário ação para anular intervenção no Rio. Ação do PSOL afirmou que a intervenção tem flagrantes intenções eleitorais, além de desrespeitar direitos humanos e gerar gastos excessivos do governo.

Enquanto você desligou…

Os ganhos e os próximos passos da Suzano e da Fibria. A aquisição, que ainda precisa ser aprovada pelo Cade, pode transformar a Suzano em uma potência global de papel e celulose. A fusão ainda pode enfrentar obstáculos não só no Brasil, mas também na China, na Europa e nos EUA

Reestruturação na Caterpillar pode cortar mais 880 empregos. A maior fabricante de equipamento pesado do mundo saiu ano passado da maior crise de sua história, quando as vendas caíram mais de 40% entre 2012 e 2016.

S&P reduz nota da BRF para “BB+”, perspectiva negativa. A redução coloca a empresa em grau especulativo na escala da S&P. Antes do corte a nota ainda estava no patamar de grau de investimento, em “BBB-“.

Noruegueses investirão em tratamento de água da Alunorte, no PA. Hydro foi obrigada por autoridades brasileiras a reduzir sua produção depois que um laudo apontou despejo de efluentes da refinaria no meio ambiente.

Agenda do dia

Nesta segunda-feira, sai o Boletim Focus e a Receita Tributária Federal. A Zona do Euro divulga sua balança comercial de janeiro.