Doria lidera disputa pelo governo e tudo para ler antes de a Bolsa abrir

São Paulo – Leia as principais notícias desta segunda-feira (16) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Doria lidera disputa pelo governo, mas rejeição sobe. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o Datafolha mostra que o tucano está com 29% das intenções de voto ante 20% de Paulo Skaf em São Paulo.

Imagem de Barbosa reúne “bons atributos” de Moro e de Lula. De acordo com o jornal Valor Econômico, o ex-ministro do STF tem uma imagem junto a classes C, D e E que mescla atributos positivos das figuras mais populares do país.

“Pauta bomba” em tramitação no Congresso põe contas públicas sob risco. Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo mostra que projetos de renúncia fiscal podem ter impacto de R$ 667 bilhões até 2020.

Bombardeios na Síria não foram declaração de guerra, diz Macron. O presidente da França, no entanto, insistiu na necessidade de enviar uma mensagem de que o uso de armas químicas não ficaria impune.

Juros caem há 16 meses, mas taxa do cheque especial não sai do lugar. Modalidade de crédito é a única a não acompanhar recuo da Selic, diz o jornal Folha de S.Paulo, com base em levantamento do Banco Central.

Mudança do Refis beneficia 73 senadores e deputados. Segundo o jornal Valor Econômico, a aprovação de Temer para o novo Refis resulta em descontos generosos aos próprios parlamentares.

Odebrecht deve quase R$ 1 bilhão no Peru. O jornal O Estado de S.Paulo mostra que a lista de credores da empreiteira no país vizinho vai de fabricantes de motores a buffet.

BC vai observar concorrência no caso Itaú-XP. De acordo com o jornal Valor Econômico, há indicações de que o Banco Central discute se deve ou não vetar o investimento ou, ao menos, aplicar restrições.

Política e mundo

Trump anuncia ataque conjunto à Síria contra uso de armas químicas. Reino Unido e França participam de plano, segundo o presidente dos EUA.

Wilbur Ross: América Latina não precisa decidir entre EUA e China. Wilbur Ross lembrou, no entanto, que os países da região têm superávits comerciais com os EUA, diferentemente do que ocorre com o país asiático.

Peru e Colômbia debatem crescimento da Aliança do Pacífico. Em encontro na Cúpula das Américas, presidentes dos dois países se comprometeram a acelerar avanço financeiro do bloco comercial latino-americano.

EUA são “bem-vindos” caso decidem voltar ao TPP, diz presidente do México. Presidente Trump retirou os EUA do TPP pouco após assumir, no ano passado. Na quinta-feira, ele disse que governo avalia voltar ao acordo de 11 nações.

Temer diz que fechar fronteira com a Venezuela “é incogitável”. Roraima entrou com ação no STF em que cobra do governo fechamento temporário da fronteira com a fim de impedir o “fluxo imigratório desordenado”.

Temer: é “difícil” dizer que a Venezuela seja uma democracia. Presidente destacou atuação da oposição como um fator de diferenciação entre o Brasil e o vizinho sul-americano.

Temer diz que proposta dos EUA de cotas para aço será examinada. Brasil foi isentado temporariamente de tarifas de importação de aço (25 por cento) e alumínio (10 por cento) impostas pelos EUA no mês passado.

Governo lançará em setembro edital para concessão de aeroportos no NE e CO. Segundo fonte, ação pode render ao menos 1 bi de dólares; governo também pretende conseguir até 5 bi de reais com venda de participações da Infraero.

Reoneração deve entrar na pauta na próxima semana, diz relator. Proposta vinha enfrentando dificuldades, mas ganhou novo fôlego nesta semana, quando foi novamente alçada ao posto de prioridade pelo governo.

“Temos até julho para decidir”, diz Temer sobre ser candidato. Presidente não quis comentar decisão da Justiça que negou o pedido do Ministério Público para prender seus amigos José Yunes e o coronel João Baptista Lima Filho.

Dodge denuncia Bolsonaro por “quilombolas não servem nem para procriar”. De acordo com a denúncia, em uma palestra em abril de 2017, o deputado federal “usou expressões de cunho discriminatório, incitando o ódio”.

STJ manda inquérito sobre Perillo para Justiça Federal de GO. Ex-governador foi acusado de pedir contribuição de R$ 50 milhões para a Odebrecht durante campanha em 2014.

TRF4 decide que pena de multa pode ser executada após 2ª instância. Decisão foi tomada no caso do ex-presidente da empreiteira OAS Léo Pinheiro, condenado a 26 anos e sete meses de detenção, além de 755 dias-multa

Enquanto você desligou…



PPSA prevê arrecadar R$500 mi com leilão de 2,8 mi barris da União. Leilão irá celebrar quatro contratos para a venda do petróleo da União produzido, pelo período de um ano, nos campos de Mero, Sapinhoá e Lula.

Minerva Foods fecha fábrica na Colômbia por foco de febre aftosa. Companhia anunciou interrupção de atividade em Córdoba após autoridades colombianas anunciarem entrada de animais doentes no país.

STJ mantém bloqueio de R$ 1 bi em bens da Michelin. Ministério Público do Rio de Janeiro abriu ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra a Michelin e outros.

Eletropaulo reverte na Justiça decisão sobre restituir recursos a clientes. Aneel havia obrigado distribuidora a restituir o equivalente a R$ 770 milhões a consumidores.

CVM determina que Santos Brasil republique balanço de 2016 e ITRs de 2017. Recurso da Santos Brasil para alterar o prazo de depreciação e amortização da concessão pública de terminal de contêineres do Porto de Santos foi negado.

Vale elege novos membros para conselhos de administração e fiscal. Também foram confirmadas, em Assembleia Geral Extraordinária, as mudanças no novo estatuto social da companhia, aprovado em 2017.

Gastos do Facebook com CEO em 2017 subiram 54%, para US$8,9 milhões. Cerca de 83 por cento do pagamento representaram despesas com segurança; maior parte do restante era relacionado ao uso de Zuckerberg de avião privado.

Agenda

Nesta segunda-feira, será divulgado o IBC-Br e o boletim Focus. Nos Estados Unidos, saem as vendas no varejo de março. E, na China, os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do primeiro trimestre e da produção industrial de março.