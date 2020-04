Doria anunciará reabertura; mundo de olho no petróleo e tudo para ler hoje

São Paulo — Leia as principais notícias desta quarta-feira (22) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Após AES chamar para o ringue, Eneva retira oferta por Tietê “no momento”

Apesar do recuo, CEO da Eneva reforça que não perdeu interesse no ativo e promete que “esse jogo ainda vai ser jogado”

Investidores voltam do feriado de olho no choque do petróleo

Uma queda brusca nos preços fez o índice americano S&P 500 cair 3% na terça-feira, puxando as ADRs de empresas brasileiras para baixo em 3,3%

Doria divulga plano para reabrir São Paulo a partir de 10/5

A reabertura do estado deve começar pelas cidades mais distantes da capital, que registraram menos casos, com o uso obrigatório de máscaras pela população

Câmara vota projeto de crédito para micro e pequenas empresas

Quase 14 bilhões de reais a juros baixos devem ser custeados pela União e bancos públicos

Política e mundo

Com avanço do covid-19, Manaus começa a enterrar vítimas em vala coletiva

Amazonas apresenta o maior índice de contaminação proporcional de coronavírus do país

Trump suspende green card por até 90 dias e atinge imigrantes permanentes

Resposta dos Estados Unidos ao coronavírus ganha nova polêmica com suspensão de imigração

Dia da Terra faz 50 anos com debate sobre retomada “verde” da economia

Celebrado em 22 de abril, o Dia da Terra foi iniciado com uma mobilização de 20 milhões de pessoas há 50 anos

Enquanto você desligou…

Motorola lança smartphone para brigar com Apple e Samsung

Fabricante lança um novo smartphone com recursos avançados para competir o iPhone e o Galaxy S20 mesmo em meio à pandemia de coronavírus

Agenda