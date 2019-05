Doria anuncia política industrial; a Natura após Avon e tudo para ler hoje

São Paulo – Leia as principais notícias desta quinta-feira (23) para começar o dia bem informado:

As quentes do dia

Os principais números da Natura após a compra da Avon

Com a aquisição, Natura se torna a maior companhia de beleza do mundo em vendas porta a porta, com mais de 6 milhões de consultoras ou representantes

Doria retoma prática de governos do PT e anuncia política industrial em SP

Governo elege 11 setores para montar pacote de benefícios, como regimes tributários e financiamentos, diz reportagem da Folha de S. Paulo

Eleições europeias: entenda o pleito que definirá o futuro do bloco

A União Europeia vai às urnas escolher a nova composição do Parlamento Europeu, uma de suas instituições mais poderosas. Veja o que está em jogo

Política e Mundo

Câmara vota hoje último ponto da reforma administrativa

A quarta-feira foi marcada por desentendimento entre líderes do governo e por reveses para o Planalto em destaques importantes da Medida Provisória 870

Câmara tira Coaf de Moro

Principais polêmicas são a retirada do Coaf do Ministério da Justiça e o retorno da demarcação de terras indígenas para a mesma pasta

Senado retira limite de capital estrangeiro em companhias aéreas

Limite para participação estrangeira era de 20%; expectativa é que mercado de aviação receba mais investimentos

Os ministros do governo Bolsonaro que mentiram no currículo

Mestrados e doutorados imaginários, omissões convenientes e autoplágio estão entre as inconsistências reveladas em membros da equipe

Maia prorroga envio de emendas para reforma da Previdência

Prazo se encerraria amanhã; nesta quarta-feira, deputados participaram da 9ª reunião da Comissão Especial

Enquanto você desligou

Da depressão à estagnação, economia brasileira vive década perdida

Apesar de não ser consenso, termo usado para década de 80 volta a circular diante da frustração com uma retomada mais forte já em 2019

Xiaomi volta ao Brasil com smartphones e até patinete elétrica

Empresa chinesa volta o país após ter crescido 26% globalmente em 2018; Xiaomi Mi 9 e Redmi Note 7 Pro serão vendidos no Brasil

TIM inicia testes de rede 5G em Florianópolis com equipamentos da Huawei

Leilão de frequências 5G no país é previsto para o ano que vem; TIM espera que início de operação comercial da tecnologia no Brasil seja em 2021

Startup ajuda microempreendedor a lidar com um de seus maiores problemas

Com 1 milhão de usuários, MEI Fácil vai expandir oferta de serviços com conta digital e concessão de crédito. Para isso, deve receber novo aporte de fundos

Conselho da Petrobras aprova proposta de privatização da BR Distribuidora

Petroleira fará a privatização criando mais ações reduzindo sua participação na BR Distribuidora

Facebook tenta ganhar dinheiro com WhatsApp

As informações foram publicadas em redes sociais por publicitários presentes no evento

Agenda

Nesta quinta-feira (23), na Zona do Euro, ocorrem as eleições do Parlamento Europeu. Também serão divulgados os relatórios ECB Financial Stability Review, o PMI industrial referente a maio, o Composto Markit e do setor de serviços. Além disso, acontecem os discursos de Luis de Guindos e Nowoty, do BCE. Nos Estados Unidos, serão publicados os pedidos contínuos e iniciais por Seguro-Desemprego, as vendas de casas novas, o índice composto Fed Kansas. Nos EUA também acontecerão os discursos de Barkin, Bostic, Mary Daly e Kaplan, membros do FOMC.