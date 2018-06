Dona do Viena dispara até 13% na Bolsa com rumores de fusão

São Paulo – As ações da Internacional Meal Company registravam forte valorização na manhã desta quarta-feira. Por volta das 11h40, os papéis subiam 10,70%. Na máxima, as ações chegaram em 13,96%.

Uma matéria publicada pela Folha de S. Paulo afirma que a IMC, que é dona das redes Viena e Frango Assado, entrou em acordo para unir suas operações com a Sapore, que produz refeições corporativas, após seis meses de negociações.

Segundo o jornal, a transação prevê uma fusão entre ambas. Os acionistas da IMC ficarão com 65% da nova companhia e a Sapore com 35%. Além disso, ao mesmo tempo que a união for anunciada, será lançada, pela Sapore, uma oferta pública de aquisição de 25% das ações da IMC. A oferta avaliará cada ação da IMC a 9,30 reais.

Em fato relevante, a companhia esclareceu que tem mantido tratativas com os representantes da Sapore, mas não foi alcançado, até este momento, qualquer acordo sobre uma potencial operação envolvendo a companhia.