Por Tatiana Bautzer e Ana Mano, do Reuters

São Paulo – A oferta inicial de ações (IPO na sigla em inglês) da operadora da rede de fast food Burger King no Brasil, BK Brasil, foi precificada em 18 reais por ação, no teto da faixa indicativa para a operação, de 14,50 a 18 reais, disseram à Reuters duas fontes a par do assunto.

