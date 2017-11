Dona da Le Lis Blanc vai rever preço de oferta de ações

SÃO PAULO (Reuters) – A Restoque Comércio e Confecções de Roupas, dona da marca Le Lis Blanc, anunciou que a demanda efetiva na oferta restrita de distribuição primária de ações teve preço por ação inferior ao piso da faixa indicativa, de 38,50 reais, de acordo com fato relevante divulgado na noite de segunda-feira.

O conselho administrativo da empresa vai se reunir no dia 30 de novembro para deliberar sobre o preço, podendo fixar um preço em linha com a demanda efetiva no processo de bookbuilding, manter o preço de referência ou até mesmo cancelar a oferta restrita.

A Restoque estabeleceu a faixa de preço indicativa entre 38,50 e 42,50 reais, estimando que poderia levantar entre 190 milhões e 210 milhões reais, sem considerar a possibilidade de emissão distribuição de lote suplementar.