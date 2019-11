Dólar volta a superar a 2ª maior cotação de fechamento na história

O dólar fechou em alta de 0,16% contra o real nesta quinta-feira (14) e fechou em 4,1934 reais – ao segundo maior valor da história para um encerramento de sessão no mercado à vista. A valorização da moeda americana ocorre em dia de enfraquecido apetite por risco no exterior em meio a preocupações com a saúde da economia global.

Apenas a taxa de encerramento do dia 13 de setembro de 2018 (4,1957 reais na venda) é mais alta.

Mais cedo, o dólar chegou a cair, marcando uma mínima de 4,1640 reais na venda (-0,55%).

Na B3, em que os negócios vão até as 18h15, o dólar futuro tinha valorização de 0,55%, a 4,1975 reais, após alcançar 4,2030 reais na máxima intradiária.