Dólar volta a subir e renova máxima após fala de Bolsonaro

São Paulo – O dólar ante o real retomou o sinal de alta e renovou máximas sequenciais após o término do curto discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. O dólar à vista subiu até uma máxima de R$ 3,7862 (+0,68%). Já o dólar futuro de fevereiro registrou máxima aos R$ 3,7880 (+0,87%).

O diretor superintendente da Correparti, Jefferson Rugik, diz que a fala do presidente Bolsonaro em Davos foi considerada neutra pelos agentes dos mercados, uma vez que ele reforçou que vai fazer a devida reforma, mas não se aprofundou sobre a questão.

“Depois do pronunciamento, o dólar passou a registrar máximas consecutivas em função de que o mercado está ávido para saber se vai ser uma reforma leve ou mais abrangente como quer o ministro da Economia, Paulo Guedes”, comentou Rugik.

Além disso, o ajuste de alta frente o real ocorreu depois de uma piora das Bolsas em Nova York em meio a quedas de mais de 3% do petróleo. As ações de energia são as que mais caem em Nova York.