Dólar vai fechar ano em alta?; Bolsonaro na ONU e tudo para ler hoje

Leia as principais notícias desta segunda-feira (23) para começar o dia bem informado.

As quentes do dia

De R$ 3,90 a R$ 4,20: analistas elevam projeções do dólar para fim do ano

Se em julho era factível imaginar a moeda abaixo de R$ 3,80, agora a maior parte dos analistas revisa seus cálculos para cima

Com passagem rápida pela ONU, Bolsonaro embarca para NY

Discurso do Presidente da República deve abordar queimadas, economia e combate à corrupção

Morte de Ágatha põe pacote de Moro na berlinda

Grupo de trabalho na Câmara que analisa o pacote anticrime deve derrubar já na terça-feira trecho que reduz ou anula a pena de policiais e militares

Indústria de automóveis diz que Brexit sem acordo seria “catastrófico”

Além das montadoras europeias, fabricantes de todo o mundo como Honda e a Nissan utilizam Reino Unido como base para a venda em toda a UE

Clima é a pauta central da Assembleia Geral da ONU

Antes do evento, que começa com discurso do presidente Bolsonaro, acontece a Cúpula pelo Clima, que discutirá mudanças climáticas

Justiça britânica decide sobre legalidade de suspensão do parlamento

Boris Johnson recebeu aval da rainha Elizabeth II para paralisar o legislativo às vésperas do prazo para a implementação do Brexit

PT quer candidatos youtubers e cogita adotar mandatos coletivos

Ideia é dedicar parte das 82 vagas na chapa de vereadores a influenciadores digitais, youtubers e jovens integrantes do movimento hip hop

Thomas Cook anuncia falência e 600 mil clientes esperam por “resgate”

Autoridade Britânica de Aviação Civil mobilizou companhias aéreas e aviões para repatriar britânicos em férias em outros países

Política e mundo

Planalto já avalia substituto para liderança do governo no Senado

Líder do governo pôs cargo à disposição após ser alvo de ação da PF; Bolsonaro deve se manifestar só após voltar dos EUA, diz porta-voz

Desembargador suspende ação movida por Edir Macedo contra Haddad

Márcio Lucio Falavigna Sauandag acolheu pedido liminar da defesa do ex-prefeito em queixa crime por injúria e difamação

Major Olímpio diz que fica no PSL e que deseja saída de Flávio Bolsonaro

Declaração aconteceu após ato de filiação da senadora Juíza Selma Arruda, que estava no PSL e se mudou para o Podemos

Polícia Federal é instituição com autonomia, afirma Moro

Defesa do ministro pelo órgão ocorre após críticas contra operação de busca e apreensão no gabinete do senador Bezerra Coelho

Senadores fazem carta de repúdio a troca de emendas por apoio ao governo

“Milhões de brasileiros, assim como nós, esperam do atual governo a ousadia de promover a grande política”, escreveram senadores em manifesto

Delatora da Lava Jato Nelma Kodama vira ré por falso testemunho

Denúncia foi apresentada no âmbito de uma investigação de policiais que teriam fabricado dossiê com dados sigilosos e falsos sobre a força-tarefa

Estados americanos processam governo Trump por regras climáticas

Manifestação da Califórnia e outros 22 estados por leis mais brandas contra a poluição ocorre no mesmo dia em que há protestos pelo clima em todo o mundo

Terremoto na Albânia causa pânico e deixa dezenas de feridos

Terremoto de 5,8 pontos na escala Richter deixou pelo menos 26 feridos, além de grandes danos materiais

Após ataque a refinarias, EUA enviarão tropas à Arábia Saudita

Mas o chefe do Pentágono, Mark Esper, não anunciou quantos soldados serão enviados ao Oriente Médio; objetivo será a defesa aérea e de mísseis na região

Enquanto você desligou…

Gigantes chinesas se unem para entrar na disputa pela Oi, diz site

As duas empresas chinesas antecipam um crescimento significativo nos negócios assim que o Brasil começar a implantar sua tecnologia 5G

Greve Global pelo Clima: cidades brasileiras aderem a protestos

Em São Paulo, manifestantes iniciaram uma caminhada pela Avenida Paulista; movimento é inspirado nos ideais da ativista ambiental sueca Greta Thunberg

Quatro milhões de pessoas protestam pelo mundo contra mudanças climáticas

Protestos pedindo ações contra as mudanças climáticas aconteceram em diversos países do mundo, incluindo no Brasil

Prejuízo, depressão e morte no day trade: quando tudo sai de controle

Day trade seduz investidores pela promessa de ganhos rápidos e autonomia, mas pode sair de controle facilmente, levando a perdas, doenças e até morte

Softbank avalia cerca de 40 empresas para investir no Brasil

Principal executivo da companhia no país afirmou que o fundo deve anunciar um grande investimento em cerca de duas semanas

Walmart vai deixar de vender cigarros eletrônicos nos EUA

De acordo com o Walmart, essa decisão entrará em vigor quando os estoques atuais terminarem

Oi elege ex-presidente da TIM Rodrigo Abreu como vice-presidente

Abreu já foi presidente-executivo da rival TIM, além da Cisco no Brasil e renunciou ao cargo de membro do conselho de administração da Oi

Puxado por varejo online, Carrefour abre centro de distribuição em SP

Nova instalação antederá tanto operações de lojas físicas quanto online; o valor do investimento não foi informado

Agenda

Semana começando, e nesta segunda (23), como já é de praxe, o Banco Central divulga o boletim Focus, com as perspectivas do mercado para a economia brasileira. Já o Governo vai liberar o Índice de Evolução de Emprego do Caged, com a evolução das vagas de trabalho no país.

Nos EUA, o Markit publica a prévia do Índice de atividade dos gerentes de compras (PMI) do setor de serviços e da indústria de setembro. Esses valores servem para dar uma perspectiva da saúde da economia dos EUA neste mês. E, na Zona do Euro, também é dia de conhecer a prévia do PMI de serviços e da indústria.

Frase do dia

“Nada nunca é igual, seja um segundo mais tarde ou cem anos depois. Tudo está sempre se agitando e se resolvendo. E as pessoas mudam tanto quanto os oceanos” — Neil Gaiman, escritor