Dólar vai acima de R$4,15 após pesquisa eleitoral

São Paulo – O dólar subia e já superava os 4,15 reais nesta quinta-feira, acompanhando a trajetória da moeda norte-americana ante divisas de emergentes no exterior e após nova rodada de pesquisa reforçar o potencial do candidato do PT apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições presidenciais de outubro.

Às 10:34, o dólar avançava 1,12 por cento, a 4,1605 reais na venda, depois de ter caído 0,65 por cento na véspera, para 4,1143 reais. Na máxima, a moeda foi a 4,1680 reais. O dólar futuro tinha alta de cerca de 1,1 por cento.

“Sem grande ‘ajuda’ do exterior, e ainda com dúvidas sobre as perspectivas políticas por aqui, o viés para os ativos locais, nesta sessão, é mais negativo”, disse a corretora Guide Investimentos em relatório.

No mercado internacional, o dólar operava em alta ante a cesta de moedas e subia forte ante divisas de países emergentes, com destaque para a lira turca, o rand sul-africano e a rúpia indiana.

Internamente, o cenário eleitoral inspirava cautela nos investidores. A pesquisa DataPoder360 não trouxe um cenário muito diferente dos outros levantamentos, com Lula liderando a disputa e Geraldo Alckmin (PSDB), o candidato do mercado, sem decolar.

Além disso, mostrou que se Lula tiver que abrir mão da candidatura para Fernando Haddad, este teria potencial de receber 8 por cento de votos “com certeza”, enquanto 26 por cento “poderiam votar” nele no caso de ser apoiado pelo ex-presidente. Ou seja, são grandes as chances de um segundo turno com a presença de um petista.

“Se esses números forem reais, a chance do candidato do PT chegar ao segundo turno são grandes. Triste perspectiva para o mercado financeiro, que trabalha em um ambiente de alta volatilidade, pressão e especulação com o atual cenário eleitoral”, afirmou a Advanced Corretora em comentário.

É por essa razão que a possibilidade de julgamento na sexta-feira pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) da participação de Lula na propaganda de rádio e televisão está sendo acompanhada de perto pelos investidores e ajuda a trazer cautela nos negócios.

O TSE também pode vir a decidir na sexta-feira sobre as impugnações ao registro de candidatura de Lula. O petista está preso desde abril no âmbito da Operação Lava Jato.

O Banco Central brasileiro realiza nesta sessão leilão de até 4,3 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para concluir a rolagem do vencimento de setembro, no total de 5,255 bilhões de dólares.