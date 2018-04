Dólar vai a R$3,36 na abertura à espera de julgamento de Lula no STF

São Paulo – O dólar iniciou a quarta-feira em alta e na casa de 3,36 reais, com os investidores optando pela cautela antes do julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) do habeas corpus pedido pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Contribui para o movimento a tensão entre Estados Unidos e China, depois que Pequim respondeu rapidamente aos planos norte-americanos de adotar tarifas sobre 50 bilhões de dólares em bens chineses, retaliando com uma lista de taxas similares sobre importações dos Estados Unidos.

Às 9:05, o dólar avançava 0,72 por cento, a 3,3622 reais na venda, depois de fechar a véspera em alta de 0,77 por cento, a 3,3381 reais. O dólar futuro tinha alta de 0,64 por cento.

O Banco Central não anunciou qualquer intervenção no mercado de câmbio, por ora. Em maio, vencem 2,565 bilhões de dólares em swap cambial tradicional, equivalente à venda futura de dólares.