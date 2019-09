Dólar vai a máximas em um mês com noticiário sobre Trump

São Paulo — O dólar tinha firme alta ante o real nos primeiros negócios desta quarta-feira, superando 4,19 reais, nas máximas em um mês, num pregão negativo para ativos de risco no exterior diante de incertezas políticas nos Estados Unidos e de sinais de caminho tortuoso para um acordo comercial entre EUA e China.

Às 9:17, o dólar avançava 0,42%, a 4,1872 reais na venda.

Na máxima, a cotação foi a 4,1935 reais na venda, maior patamar intradia desde 27 de agosto.

Na B3, o dólar futuro tinha alta de 0,55%, a 4,1870 reais.

No exterior, o índice do dólar contra uma cesta de moedas subia 0,41%, enquanto moedas emergentes se depreciavam, em meio à percepção de aumento de incerteza política nos EUA depois que a Câmara dos Deputados do país afirmou que iniciará um inquérito formal de impeachment contra o presidente Donald Trump, devido aos relatos de que ele procurou ajuda estrangeira para difamar um rival político.

O temor de investidores é que Trump perca mais capital político, o que eventualmente dificultaria um acordo comercial com a China ou mesmo novo aumento de gastos pelo governo dos EUA um ano antes das eleições presidenciais.

A questão sobre o comércio com a China também afetava os mercados nesta sessão, após, na véspera, Trump um discurso considerado duro, no qual fez críticas explícitas a práticas comerciais chinesas.

Do lado doméstico, investidores seguiam atentos ainda ao noticiário sobre a reforma da Previdência.

A votação do parecer do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) sobre as emendas apresentadas à reforma da Previdência, prevista para ocorrer na terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, foi adiada novamente, desta vez para a semana que vem.