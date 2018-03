Dólar termina com leve alta ante real acompanhando exterior

São Paulo – O dólar terminou a segunda-feira com pequena alta ante o real, acompanhando a trajetória da moeda ante divisas de emergentes no exterior no dia em que o Banco Central voltou a intervir no mercado de câmbio.

O dólar avançou 0,20 por cento, a 3,2580 reais na venda, depois de marcar a máxima de 3,2685 reais. O dólar futuro tinha baixa de cerca de 0,05 por cento.

“A rolagem de swap aliviou pressão adicional de compra. Assim, mercado olhou para fora. Mas a agenda estava esvaziada… volume foi mais fraco”, resumiu um profissional.

O Banco Central brasileiro realizou nesta segunda-feira o primeiro leilão para rolagem de swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares, que vencem em abril. Vendeu todos os 14 mil contratos, ou 700 milhões de dólares, do total de 9,029 bilhões de dólares que vencem no mês que vem.

No exterior, o dólar caía ante a cesta de moedas após os fortes dados de emprego nos EUA divulgados na semana passada terem sido compensados por aumentos mais lentos nos salários, mantendo a expectativa de que o Federal Reserve, banco central do país, elevará os juros apenas três vezes neste ano.

O primeiro aumento deve acontecer agora em março, no encontro que termina no dia 21. Agora, as chances de uma quarta alta este ano estão em apenas 25 por cento.

Ante divisas de países emergentes, como o peso chileno, o rublo e a lira turca, o dólar operava em alta.

Os investidores também trabalharam de olho nos desdobramentos das tarifas de importação de aço e alumínio impostas pelo presidente norte-americano, Donald Trump, na semana passada, medida que pode alimentar a inflação da maior economia do mundo e levar a juros mais altos.