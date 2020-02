Dólar opera em queda após recorde

São Paulo — Depois de bater novo recorde de fechamento na sessão anterior, quando chegou próximo a 4,29 reais, o dólar operava em queda acentuada contra o real nesta segunda-feira, pressionado pela menor aversão a risco no exterior devido à falta de novas notícias negativas sobre o coronavírus.

Às 10:13, o dólar recuava 0,52%, a 4,2635 reais na venda, sofrendo ajuste para baixo depois de tocar 4,2858 reais na sexta-feira, recorde histórico para um fechamento.

No radar dos investidores estava o surto de coronavírus na China, com a falta de manchetes muito pessimistas durante o fim de semana ajudando na recuperação do sentimento do mercado, apesar da permanência de certa cautela.

“A realidade imposta pelo surto do novo coronavírus – originado na China – tem apresentado motivos de sobra para o mercado se preocupar, tanto no curto quanto no médio prazo, sendo consensuais as apostas de sérios impactos negativos no desempenho da segunda maior economia global”, disse em nota a corretora Commcor.

No entanto, a operadora citou que uma recuperação nos mercados europeus e futuros norte-americanos mostram “algum sinal de resiliência” diante do surto de coronavírus. No exterior, outro indício de melhora do sentimento era a queda de divisas consideradas refúgios seguros, como iene japonês e franco suíço.

Ante moedas arriscadas, o dólar apresentava tendência de queda, perdendo contra peso mexicano, rand sul-africano e dólar australiano.

No cenário doméstico, a XP Investimentos citou em nota a abertura do ano legislativo no Brasil –que marca a volta do funcionamento do Congresso em 2020– como foco dos investidores neste início de mês, com as PECs do pacote Mais Brasil, a reforma administrativa e a reforma tributária no centro das atenções.

Esta semana, a reunião do Copom também se destaca, com possibilidade de corte da Selic a nova mínima histórica.