Dólar tem pouca variação monitorando exterior e cirurgia de Bolsonaro

São Paulo – O dólar operava com pouca movimentação ante o real no início da sessão desta segunda-feira, com investidores monitorando uma semana movimentada no exterior, incluindo negociações comerciais entre EUA e China e a reunião de política monetária do Federal Reserve, e atentos à cirurgia do presidente Jair Bolsonaro.

Às 9h16, o dólar avançava 0,32 por cento, a 3,7754 reais na venda, após fechar na quinta-feira com alta de 0,23 por cento, a 3,7719 reais.

O dólar futuro operava com variação positiva de 0,07 por cento.

O Banco Central realiza nesta sessão leilão de até 13,4 mil swaps cambiais tradicionais, equivalentes à venda futura de dólares para rolagem do vencimento de fevereiro, no total de 13,398 bilhões de dólares.

Se mantiver essa oferta diária e vendê-la até o final do mês, terá feito a rolagem integral.